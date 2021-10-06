Все новости / Игорь Додон

Игорь Додон

Происшествия
Генпрокурора Молдавии Стояногло задержали по обвинению в коррупции
Сотрудники Службы информации и безопасности Молдовы арестовали генерального прокурора страны Александра Стояногло на рабочем месте и увезли в неизвестном направлении. Стояногло проходит обвиняемым по четырем уголовным статьям, в том числе превышении должностных полномочий и коррупции. Подробности передает «ТАСС».
06 окт 2021 10:24
Политика
Додон вернул русскому языку статус межнационального в Молдавии
В Молдавии восстановили статус русского как языка межэтнического общения. Соответствующий закон подписал действующий лидер республики Игорь Додон. Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу, 18 декабря.
18 дек 2020 13:11
Политика
Санду потребовала отставки правительства и досрочных выборов
Избранный президент Молдавии Майя Санду на воскресном митинге в Кишиневе потребовала немедленной отставки правительства и проведения досрочных выборов парламента. Об этом пишет молдавский новостной сайт NewsMaker.
07 дек 2020 10:31
Политика
Президента Молдавии лишили части полномочий
Избранный президент Молдавии Майя Санду лишилась части своих полномочий. Как сообщает РИА Новости, парламент страны переподчинил себе Службу информации и безопасности. По данным информагентства, соответствующий проект закона был одобрен в последнем чтении накануне, 3 декабря.
04 дек 2020 11:19
Общество
Жириновский сделал прививку против коронавируса
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский принял участие в финальном этапе тестирования российской вакцины от коронавируса. Политик принял решение сделать прививку. Ранее он не раз заявлял о готовности принять участие в вакцинации.   
02 сен 2020 10:38
Эксклюзив
Последние новости
Пятно от чернил на рубашке испарится как по волшебству: метод профессионалов Общество
Пользуетесь и не знаете: вот для чего предназначены разные стороны терки Общество
Старая яблоня даст урожай не хуже молодой: вот что нужно сделать с деревом Общество
Приготовить наваристый бульон можно и без мяса: секрет советских поварих Общество
Когда «натуральные травы» опаснее паразитов: Мясников честно предупредил народ Общество
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес