Сотрудники Службы информации и безопасности Молдовы арестовали генерального прокурора страны Александра Стояногло на рабочем месте и увезли в неизвестном направлении. Стояногло проходит обвиняемым по четырем уголовным статьям, в том числе превышении должностных полномочий и коррупции. Подробности передает «ТАСС».
Премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил о своей отставке. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал сегодня, 23 декабря, на брифинге.
В Молдавии восстановили статус русского как языка межэтнического общения. Соответствующий закон подписал действующий лидер республики Игорь Додон. Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу, 18 декабря.
Избранный президент Молдавии Майя Санду на воскресном митинге в Кишиневе потребовала немедленной отставки правительства и проведения досрочных выборов парламента. Об этом пишет молдавский новостной сайт NewsMaker.
Избранный президент Молдавии Майя Санду лишилась части своих полномочий. Как сообщает РИА Новости, парламент страны переподчинил себе Службу информации и безопасности. По данным информагентства, соответствующий проект закона был одобрен в последнем чтении накануне, 3 декабря.
Бывший премьер Молдавии и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду обогнала действующего президента страны Игоря Додона во втором туре выборов главы республики.
Бывший премьер-министр Молдавии Майя Санду побеждает на президентских выборах республики, опережая действующего лидера Игоря Додона. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на ЦИК.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский принял участие в финальном этапе тестирования российской вакцины от коронавируса. Политик принял решение сделать прививку. Ранее он не раз заявлял о готовности принять участие в вакцинации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что выборы руководителя страны должны пройти в летние месяцы.