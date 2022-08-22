Все новости / Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников

Шоу-бизнес
Ускользающая реальность: на экраны выходит фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»
9 сентября на российские экраны выходит психоделическая картина Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» - так называемый «сюрреализм по-русски», снятый по роману Алексея Сальникова.
08 сен 2021 21:51
Шоу-бизнес
Фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» увидят зрители более чем 30 стран
Фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» продан для проката более 30 странам, российские кинотеатры получили около 500 копий. Об этом рассказал продюсер картины Илья Стюарт во время пресс-подхода в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге. 
02 сен 2021 20:07
Общество
Президент Франции поздравил Дюкорно с победой на Каннском кинофестивале
Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил свою соотечественницу, режиссера Джулию Дюкорно с победой на Каннском кинофестивале. Свое признание глава государства высказал в Twitter.
19 июл 2021 14:43
Шоу-бизнес
«Путешествие в подсознательное»: в Каннах показали фильм «Петровы в гриппе»
Нашумевшая кинолента российского режиссера Кирилла Серебренникова увидела свет на фестивале в Каннах. Показ был запланирован еще на 2020-й год, но планам помешала коронавирусная пандемия. Теперь же картину показали в известном Дворце фестивалей на Круазет – в зале «Люмьер». 
13 июл 2021 15:02
Шоу-бизнес
Фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» вошел в конкурс Каннского кинофестиваля
С 6 по 17 июля этого года во Франции будет проходить Международный Каннский кинофестиваль. В основную программу включили новую работу российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Трейлер картины уже доступен на YouTube.
07 июн 2021 15:55
Общество
Серебренников не владеет деньгами для выплаты штрафа по делу о «Седьмой студии»
Режиссер Кирилл Серебренников не обладает необходимой суммой денежных средств для выплаты ущерба министерству культуры России. Как сообщает газета «Коммерсант», об этом журналу The Hollywood Reporter рассказал сам деятель искусства.
02 июл 2020 13:06
Происшествия
Кирилла Серебренникова признали виновным в хищениях
В эти минуты Мещанский суд Москвы оглашает приговор фигурантам дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова, которые обвиняются в хищении средств федерального бюджета. Об этом сообщает ТАСС.
26 июн 2020 12:38
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии и штраф
Государственное обвинение считает вину фигурантов дела «Седьмой студии» полностью доказанным и запросило для режиссера Кирилла Серебренникова наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбываем в колонии общего режима, а также штрафа в размере 800 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
22 июн 2020 13:55
Шоу-бизнес
Дело «Платформы»: так экономил Серебренников деньги или расхищал?
Дело "Седьмой студии" и проекта "Платформа" в целом приобретает новый оборот. Вернее, еще более запутывается. Экс-бухгалтер свои показания уже дала, она заключила сделку со следствием. Теперь многое решают показания свидетелей, опрос которых начинается.
13 ноя 2019 15:06
Город
Театр-фестиваль «Балтийский дом» распродает билеты на октябрьские постановки
15 августа билеты на спектакли XXVII Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» можно будет купить по специальной цене. В акции участвуют постановки российских и европейских
14 авг 2017 12:26
Эксклюзив
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