Кирилл Серебренников

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии и штраф

Государственное обвинение считает вину фигурантов дела «Седьмой студии» полностью доказанным и запросило для режиссера Кирилла Серебренникова наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбываем в колонии общего режима, а также штрафа в размере 800 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсант».