Примадонна почтила своим присутствием премьеру фильма российского режиссера Кирилла Серебренникова.
Основатель театрального центра Кирилл Серебренников подтвердил закрытие.
9 сентября на российские экраны выходит психоделическая картина Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» - так называемый «сюрреализм по-русски», снятый по роману Алексея Сальникова.
Фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» продан для проката более 30 странам, российские кинотеатры получили около 500 копий. Об этом рассказал продюсер картины Илья Стюарт во время пресс-подхода в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге.
Sony Pictures Russia опубликовала трейлер нашумевшего фильма «Петровы в гриппе».
Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил свою соотечественницу, режиссера Джулию Дюкорно с победой на Каннском кинофестивале. Свое признание глава государства высказал в Twitter.
Нашумевшая кинолента российского режиссера Кирилла Серебренникова увидела свет на фестивале в Каннах. Показ был запланирован еще на 2020-й год, но планам помешала коронавирусная пандемия. Теперь же картину показали в известном Дворце фестивалей на Круазет – в зале «Люмьер».
С 6 по 17 июля этого года во Франции будет проходить Международный Каннский кинофестиваль. В основную программу включили новую работу российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Трейлер картины уже доступен на YouTube.
Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» попал в программу 74-го Каннского фестиваля.
В Сети появился трейлер художественного фильма «Джетлаг». Видеоролик опубликован на YouTube-канале группы компаний GPM KIT.
В Сети появился трейлер к художественному фильму российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Видео было опубликовано накануне, 13 января, и доступно для просмотра в YouTube.
Режиссер Кирилл Серебренников не обладает необходимой суммой денежных средств для выплаты ущерба министерству культуры России. Как сообщает газета «Коммерсант», об этом журналу The Hollywood Reporter рассказал сам деятель искусства.
Несколько десятков российских звезд в пятницу, 26 июня, пришли к зданию Мещанского суда Москвы, чтобы поддержать театрального режиссера Кирилла Серебренникова.
В эти минуты Мещанский суд Москвы оглашает приговор фигурантам дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова, которые обвиняются в хищении средств федерального бюджета. Об этом сообщает ТАСС.
Государственное обвинение считает вину фигурантов дела «Седьмой студии» полностью доказанным и запросило для режиссера Кирилла Серебренникова наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбываем в колонии общего режима, а также штрафа в размере 800 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
Стали известны результаты третьей комплексной экспертизы, которая была проведена по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова.
Дело "Седьмой студии" и проекта "Платформа" в целом приобретает новый оборот. Вернее, еще более запутывается. Экс-бухгалтер свои показания уже дала, она заключила сделку со следствием. Теперь многое решают показания свидетелей, опрос которых начинается.
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