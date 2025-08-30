Осеннее обострение началось раньше срока: по каким признакам определить, что человеку нужна помощь

По данным портала «Городовой», врачи отмечают, что сезонное ухудшение психического состояния у россиян в этом году сдвинулось почти на полтора месяца. Вместо привычного ноябрьского пика волна тревожных расстройств, депрессий и импульсивного поведения ожидается уже в сентябре.
Причина — слишком ранняя осень, которая резко сменила привычный ритм.
По словам психолога, члена Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги Сергея Ланга, межсезонье всегда считалось самым опасным периодом:
«Весна и осень — время, когда хронические психические заболевания обостряются. Возникают бессонница, резкие перепады настроения, утомляемость, раздражительность и агрессивность к окружающим. Человек начинает спорить, конфликтовать, и это уже приводит к серьёзным последствиям».
Специалист поясняет, что несвоевременное обращение к врачу может закончиться трагически: растёт количество ДТП, насилия и даже попыток покончить с собой.
Эксперты советуют внимательнее следить за эмоциональным состоянием близких и при первых тревожных признаках (будь то мысли о суициде, упадническое настроение или необычное поведение) записывать человека на консультацию к психологу. Если потребуется, специалист направит к психиатру.
Врачи подчёркивают: раннее обращение за помощью помогает избежать тяжёлых последствий и сохранить как собственное здоровье, так и безопасность окружающих.