«Главный герой — сам город»: какие книги о Петербурге запали в душу читателям

Эксперты выделили 5 книг, которые рассказывают о Петербурге и пользуются спросом у исследователей Северной столицы.

Санкт-Петербург хочется постоянно исследовать и узнавать о нем все больше, ведь Северная столица хранит много тайн и открытий.

Эксперты сети книжных магазинов «Буквоед» рассказали «Городовому», какие издания о Петербурге пользуются наибольшим спросом у читателей в 2025 году.

В топе оказались глубокие исследования, исторические романы и мистические путешествия – те книги, что помогают узнать душу города.

«Мистический Петербург. Самые загадочные места, где оживают легенды»

«Эта книга – безоговорочный лидер продаж среди литературы о Петербурге уже второй год подряд. На нее пришлось почти 15% от всех проданных книг о городе», — рассказывают эксперты.

По их словам, «Мистический Петербург» приглашает читателя в параллельный, таинственный город, где стерта грань между реальностью и вымыслом.

Это идеальный спутник для тех, кто хочет увидеть не парадное, а самое загадочное и мистическое лицо Северной столицы.

«Санкт-Петербург. Полная история города», Павел Мельников

«Грандиозная сага длиной более трех веков, где главный герой — сам город. Автор мастерски создает объемный портрет Северной столицы во всей ее противоречивости: блистательной и мрачной, город Пушкина и Достоевского», — отмечают эксперты.

С помощью книги можно перенестись в разные периоды и почувствовать, как по брусчатке гуляет ветер истории и услышать музыку эпох.

«Петербург: пешком по городу», Александр Друзь

Тем, кто ищет не просто справочник, а живой рассказ, полюбилась книга Александра Друзя. Он делится не сухими справками, а личными открытиями, историями, которые копил годами.

«Книга откроет Петербург с неожиданной стороны. Каждый читатель сможет узнать, почему Достоевский искал для жизни именно угловые квартиры и где находится дом того самого портного, который сшил Пушкинский сюртук», — рассказывают эксперты.

«Легенды и мифы пригородов Санкт-Петербурга», Наум Синдаловский

Интерес к мистике не ограничился центром города. Великолепное ожерелье пригородов Санкт-Петербурга тоже дышит тайнами.

«Наум Синдаловский, известный летописец городского фольклора, приоткрывает дверь в этот мир. Его увлекательное расследование, полное загадок и курьезов, привлекло огромное внимание: в 2025 году продажи издания увеличились в 4,5 раза», — подсчитали в «Буквоеде».

«Собор. Роман о петербургском зодчем», Ирина Измайлова

Замыкает топ исторический роман «Собор. Роман о петербургском зодчем».

Исаакиевский собор — одно из самых удивительных зданий в мире. Его строительство растянулось на сорок лет.