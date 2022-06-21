Все новости / Крис Пратт

Крис Пратт

Шоу-бизнес
Опубликованы первые кадры боевика «Война будущего» с актером Крисом Праттом в главной роли
В дополнение к опубликованным первым кадрам компания Amazon выпустила официальный тизер грядущего научно-фантастического боевика «Война будущего». В нем покажут масштабные кадры. Будут там и камерные, и напряженные моменты.   
29 апр 2021 18:36
Эксклюзив
Последние новости
Эту колкую фразу из «Анны Карениной» должна уяснить каждая: знайте себе цену Шоу-бизнес
Пятно от чернил на рубашке испарится как по волшебству: метод профессионалов Общество
Пользуетесь и не знаете: вот для чего предназначены разные стороны терки Общество
Старая яблоня даст урожай не хуже молодой: вот что нужно сделать с деревом Общество
Приготовить наваристый бульон можно и без мяса: секрет советских поварих Общество
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес