Поклонникам звездной пары позволили взглянуть на повседневность молодых родителей.
Крепкими у звезды боевиков оказались не только мускулы.
Актер поделился радостным известием у себя в аккаунте.
В Сети появился свежий трейлер фильма «Мир Юрского периода: Господство».
На YouTube-канале киностудии Universal опубликован пролог к фильму «Мир юрского периода: Господство».
Звезда Голливуда Сильвестр Сталлоне снимется в третьей части фильма «Стражи Галактики».
Платформа Amazon Prime опубликовала на своем YouTube-канале полнометражный трейлер фантастического боевика «Война будущего». В главной ролик Крис Пратт.
В дополнение к опубликованным первым кадрам компания Amazon выпустила официальный тизер грядущего научно-фантастического боевика «Война будущего». В нем покажут масштабные кадры. Будут там и камерные, и напряженные моменты.
Звезде «Стражей галактики» порекомендовали взять пример со звездного тестя.
Студия: Dreamworks SKG Жанр: Комедия Дата выхода в прокат в России: 21 ноября 2013 года Режиссер: Кен Скотт В ролях: Винс Вон, Коби Смолдерс, Крис Пратт Жизнь бруклинского работяги Дэвида
Жанр: Комедия Режиссер: Кен Скотт В ролях: Винс Вон, Коби Смолдерс, Крис Пратт Жизнь бруклинского работяги Дэвида Возняка не похожа на праздник: у него кризис среднего возраста, он