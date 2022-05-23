Когда-то Ксения Качалина была подававшей надежды актрисой.
Звездный отец отреагировал на заявление дочери без скандалов.
Об этом сообщила ее дочь
Режиссер Дмитрий Месхиев избран председателем союза кинематографистов Петербурга. До него в течение семи лет этот пост занимал другой петербургский режиссер Евгений Татарский.
Режиссер Дмитрий Месхиев избран председателем союза кинематографистов Петербурга. До него в течение семи лет этот пост занимал другой петербургский режиссер Евгений Татарский.
24 апреля в петербургском Союзе кинематографистов - выборы его нового главы. Правление Союза внесло в качестве своего кандидата на этот пост режиссера Дмитрия Месхиева.
24 апреля в петербургском Союзе кинематографистов - выборы его нового главы. Правление Союза внесло в качестве своего кандидата на этот пост режиссера Дмитрия Месхиева.