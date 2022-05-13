Сергей Юшкевич

Мастерство не пропьешь. Звезды НХЛ гуляли в Питере всю ночь, тем не менее выиграли и матч, и серию

Переехав из Москвы в Питер, сборная НХЛ не слишком обременяла себя заботами о том, как она будет выглядеть во втором российском матче.