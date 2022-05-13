Все новости / Сергей Юшкевич

Сергей Юшкевич

Шоу-бизнес
Таврическом дворце состоялась Благотворительная Детская Таврическая Ассамблея
11 февраля 2013 года Капелла «Таврическая» и  компания «Арт-Ассамблеи» провели Благотворительную Детскую Таврическую Ассамблею для воспитанников творческих коллективов,
15 фев 2013 15:53
Шоу-бизнес
«Ораниенбаум. Серебряный самурай» в Caf&#233; Art Deco
Кинокомпания ЮниФорс и кинокомпания Твинди приглашают на выставку фотографий «Ораниенбаум. Серебряный самурай» Выставка фотографий со съемок фильма «Ораниенбаум. Серебряный самурай» фотографа Тимура Тургунова пройдет в Café Art Deco с 19 по 26 октября. Съемки фильма закончились в Петербурге 31 августа.
13 окт 2006 14:55
Спорт
Берников сорвал овертаймную традицию
До столь привычной ничьей в основное время с принципиальным соперником питерским армейцам не хватило 40 секунд. — Ну что, кто на сей раз победит в овертайме? — задает провокационный вопрос корреспонденту «СС» один знакомый питерский болельщик перед входом в Ледовый дворец.
29 ноя 2004 14:31
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