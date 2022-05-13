Актеры много лет дружили.
Выход в России: 7 мая 2015 года Производство: Fresh Film Прокат: Каропрокат Режиссер: Виталий Рейнгеверц, Армен Ананикян Сценарий: Мария Кабанова, Сергей Левитан, Армен Ананикян, Фуад
11 февраля 2013 года Капелла «Таврическая» и компания «Арт-Ассамблеи» провели Благотворительную Детскую Таврическую Ассамблею для воспитанников творческих коллективов,
4 июля 2012 года в атриуме Петропавловской крепости (Заячий остров) состоится симфонический концерт Международного молодежного оркестра Капеллы «Таврическая». Вечер пройдет в рамках
Кто скажет о тебе, что ты мужчина, Тот оклевещет дней твоих весну. Твой нежный рот румян, как у Дианы, Высокий голосок
Новая тактика Сикоры Новосибирская «Сибирь», решившая вопрос выхода в плей-офф еще до нового года, в 2011-м очки набирает пока не столь регулярно, как в начале сезона. Виной тому травмы
Кинокомпания ЮниФорс и кинокомпания Твинди приглашают на выставку фотографий «Ораниенбаум. Серебряный самурай» Выставка фотографий со съемок фильма «Ораниенбаум. Серебряный самурай» фотографа Тимура Тургунова пройдет в Café Art Deco с 19 по 26 октября. Съемки фильма закончились в Петербурге 31 августа.
Сергей Юшкевич играет писателя-историка Панина. Он «нечаянно» попал на бал в XVIII век. Тайну Петра III откроют\ серебряные...
Питерские армейцы начали учебно-тренировочный сбор в Финляндии, в программу которого, как известно, входит участие в первом межсезонном турнире на Кубок Паюлахти.
В карельском поселке Куркиеки питерский режиссер Алексей Козлов снимает фильм «Прииск»\ - Никогда в жизни не надел бы такое!
Переехав из Москвы в Питер, сборная НХЛ не слишком обременяла себя заботами о том, как она будет выглядеть во втором российском матче.
Матч с участием заокеанских хоккеистов по стоимости билетов догнал «Золотой граммофон» В приемной директора дворца спорта «Юбилейный» Александра Евстрахина телефон звонит не переставая.
Назван состав сборной России по хоккею на матч против команды звезд НХЛ, который состоится 12 декабря в Санкт-Петербурге.
До столь привычной ничьей в основное время с принципиальным соперником питерским армейцам не хватило 40 секунд. — Ну что, кто на сей раз победит в овертайме? — задает провокационный вопрос корреспонденту «СС» один знакомый питерский болельщик перед входом в Ледовый дворец.
Еще совсем недавно подобное казалось невероятным: 12 декабря в «Юбилейном» состоится матч между сборными России и Канады.
Победа «Северстали» гарантировала бы ей звание чемпиона первого круга, и череповчане справились с этой задачей, впервые в сезоне выиграв в овертайме.
Как команда Виктора Тихонова побила свои антирекорды на чемпионате мира по хоккею