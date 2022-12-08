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Владислав Галкин

Шоу-бизнес
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Актер Леонид Куравлев сам выбрал место для своей могилы. Сейчас актеру 83 года. Он изъявил желание, чтобы после смерти его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве рядом с женой Ниной Васильевной Куравлевой.  
17 июн 2020 21:38
Недвижимость
Депутаты ЗакС попросили у прокуратуры проверить законность выделения денег из бюджета ГУП на восстановление Свято-Пантелеимонова монастыря
Депутаты петербургского ЗакСа обратились к прокурору города Сергею Литвиненко с просьбой проверить законность отчислений городскими унитарными предприятиями бюджетных средств на благотворительные
06 фев 2014 10:11
Шоу-бизнес
Владимир Бортко: Помню каждую строчку из романа «Мастер и Маргарита»
Знаменитая сцена на Патриарших прудах. Александр Адабашьян (Берлиоз), Олег Басилашвили (Воланд), Владислав Галкин (Иван Бездомный). Знаменитый петербургский режиссер рассказывает о работе над фильмом.
05 окт 2005 22:30
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