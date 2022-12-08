Владислав Галкин

Выбрано место похорон Леонида Куравлева

Актер Леонид Куравлев сам выбрал место для своей могилы. Сейчас актеру 83 года. Он изъявил желание, чтобы после смерти его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве рядом с женой Ниной Васильевной Куравлевой.