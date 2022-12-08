Оборвала все связи неспроста.
Юрий Шатунов оказался одним из тех, кто ушел из жизни молодым.
18 сентября знаменитым двойняшкам исполнится девять лет.
Актеры много лет дружили.
Владислав Галкин ушел из жизни в 2010 году.
Загнанный в угол актер не справился с навалившимися бедами
Актер Леонид Куравлев сам выбрал место для своей могилы. Сейчас актеру 83 года. Он изъявил желание, чтобы после смерти его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве рядом с женой Ниной Васильевной Куравлевой.
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