Все новости / Татьяна Догилева

Татьяна Догилева

Шоу-бизнес
Съемки новогодней комедии «Ёлки» закончатся осенним снегопадом на Дворцовой площади
16 сентября в Санкт-Петербурге завершатся съемки народной комедии «Ёлки 3». Этот день станет самым масштабным в истории новогодней франшизы, как по числу участников – более 1 000
12 сен 2013 11:07
Шоу-бизнес
Госпиталь «Мулен Руж»
Вы думаете, госпиталь, это то место где лечат раны и помогают выжить? Да это так, но не только. Здесь еще можно поделиться самым сокровенным, дружить, иногда ненавидеть, любить и рожать детей, и всегда помнить о том, что жизнь прекрасна и неожиданно комична в своих проявлениях
14 сен 2009 13:55
Эксклюзив
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