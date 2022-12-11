Актриса в долгу не осталась.
Актриса сама приняла решение, которое вышло ей боком.
Актриса рассказала о любопытных подробностях личной жизни.
Авторы сериала «Вампиры средней полосы» анонсировали выход новогоднего спецэпизода.
В Москве состоялся закрытый показ первой серии российского сериала «Вампиры средней полосы». Режиссером проекта стал Антон Маслов.
Российский сериал «Вампиры средней полосы» с Юрием Стояновым в главной роли выйдет 18 марта, сообщает пресс-служба платформы Start.
Российский актер театра и кино Павел Майков рассказал изданию ФАН, что не будет смотреть телевизионный сериал «Отпуск», в котором сыграл одну из главных ролей.
Екатерина Догилева решила скоротать время на карантине, раздевшись перед камерой.
Актриса опубликовала снимок, сделанный утром перед съёмками.
Фотографию со съёмочной площадки выложил в Instagram её коллега Михаил Ефремов.
«Лунный свет, медовый месяц…» 4 января 2014, 19.00 на сцене ДК им. Ленсовета Режиссер-постановщик – Татьяна Догилева В ролях: Сергей Маковецкий,
26 декабря в широкий российский прокат выходит продолжение популярной новогодней комедии – «Ёлки 3». Спустя два года они снова с нами: любимые герои «Ёлок» в самых
Спустя два года они снова с нами: любимые герои «Ёлок» в самых невероятных новогодних историях. Боря (Иван Ургант) и Женя (Сергей Светлаков), чьи годовалые дети в канун праздника
4 ноября 2013 на сцене ТЮЗ им. Брянцева «Лунный свет, медовый месяц» Режиссер-постановщик – Татьяна Догилева В ролях: Сергей Маковецкий, Татьяна Догилева,
16 сентября в Санкт-Петербурге завершатся съемки народной комедии «Ёлки 3». Этот день станет самым масштабным в истории новогодней франшизы, как по числу участников – более 1 000
15 сентября 2012 ДК Выборгский Пьеса-Ноэл Кауард Перевод и редакция-Михаил Мишин Падшие ангелы В ролях: Татьяна ДОГИЛЕВА Андрей ИЛЬИН Александр ХОВАНСКИЙ Александр НОСИК Дарья
Вы думаете, госпиталь, это то место где лечат раны и помогают выжить? Да это так, но не только. Здесь еще можно поделиться самым сокровенным, дружить, иногда ненавидеть, любить и рожать детей, и всегда помнить о том, что жизнь прекрасна и неожиданно комична в своих проявлениях
18 апреля на сцене Выборгского ДК, начало в 19.00 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ …» Лирическая комедия Режиссёр Т.Догилева В ролях: Татьяна Догилева, Борис Щербаков, Татьяна Рудина, Роман Мадянов «Не
15 ноября в ДК "Выборгский" Госпиталь «Мулен Руж» Cлезы и радости в двух частях по пьесе Дани Лоран В ролях: Маргарита - Людмила АРТЕМЬЕВА, Андриенна - Татьяна ДОГИЛЕВА, Сюзи -
2 февраля, Выборгский ДК Госпиталь «Мулен Руж» Cлезы и радости в двух частях по пьесе Дани Лоран В ролях: Маргарита - Людмила АРТЕМЬЕВА, Андриенна - Татьяна ДОГИЛЕВА, Сюзи - Олеся