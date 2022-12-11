Татьяна Догилева

Госпиталь «Мулен Руж»

Вы думаете, госпиталь, это то место где лечат раны и помогают выжить? Да это так, но не только. Здесь еще можно поделиться самым сокровенным, дружить, иногда ненавидеть, любить и рожать детей, и всегда помнить о том, что жизнь прекрасна и неожиданно комична в своих проявлениях