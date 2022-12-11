Театр Ермоловой

Актриса в долгу не осталась.
Сезон в театре им. Ермоловой начался с подачи судебных исков.
Даже в период пандемии творческая элита умудрялась зарабатывать баснословные суммы.
Картину снова показывают на большом экране.
Актеры намерены добиваться увольнения Олега Меньшикова.
Тверской суд 17 марта восстановил на работе пятерых актеров.
Четверо уволенных артистов выиграли суд и смогли вернуться на работу.
Партнеры по сериалу снялись для афиши в пикантном виде
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Общественность возмущена действиями именитого худрука
Артист скандального в последнее время театра встал на сторону художественного руководителя
Конфликт между режиссером и худруком получил широкую огласку
Бывший сотрудник театра выставил открытое письмо в адрес именитого художественного руководителя
Худруку пришлось восстановить актрису в должности по решению суда
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Театру грозит административное наказание
Состоялось первое слушание по делу об увольнении актеров из Театра Ермоловой
Сегодня в учебном театре ГИТИСа проходит прощание с народным артистом России Валерием Гаркалиным
Уволенные актеры подают в суд на худрука
Актриса опубликовала фото с репетиции спектакля.