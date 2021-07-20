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Тим Кук

Общество
Apple показала новые MacBook на собственном процессоре
Во вторник, 10 ноября, компания Apple провела третью осеннюю презентацию, на которой представила три новых компьютера: MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini. Все они будут работать на процессоре собственного производства компании М1. Генеральный директор Apple Тим Кук лично продемонстрировал новинки в ходе прямой трансляции, пишет «РИА Новости».
11 ноя 2020 09:46
Общество
Apple отложит выпуск новых iPhone
Американская компания Apple порадует пользователей новой линейкой смартфонов несколько позже намеченного срока. Так, iPnone 12, продажи которых должны были начаться в сентябре, появятся в магазинах несколькими неделями позже — то есть, уже в октябре. Такое объявление сделал финансовый директор компании Лука Маэстри, передает «РБК» со ссылкой на Bloomberg.
31 июл 2020 12:16
Общество
Apple закрывает все магазины за пределами Китая
Американская компания Apple закрыла все фирменные магазины за пределами материкового Китая до 27 марта. По данным CNBC, решение принято для предотвращения распространения коронавируса. Но продолжат свою работу онлайн-магазины. 
16 мар 2020 09:40
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