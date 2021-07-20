Screen Media Films показала первый официальный трейлер криминального триллера «Голая сингулярность» (Naked Singularity) с Джоном Бойегой в главной роли.
Генеральный директор американской Apple Тим Кук снялся в видеоролике для презентации новинок компании. Их представили накануне, 20 апреля.
Во вторник, 10 ноября, компания Apple провела третью осеннюю презентацию, на которой представила три новых компьютера: MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini. Все они будут работать на процессоре собственного производства компании М1. Генеральный директор Apple Тим Кук лично продемонстрировал новинки в ходе прямой трансляции, пишет «РИА Новости».
Американская компания Apple порадует пользователей новой линейкой смартфонов несколько позже намеченного срока. Так, iPnone 12, продажи которых должны были начаться в сентябре, появятся в магазинах несколькими неделями позже — то есть, уже в октябре. Такое объявление сделал финансовый директор компании Лука Маэстри, передает «РБК» со ссылкой на Bloomberg.
Американская компания Apple закрыла все фирменные магазины за пределами материкового Китая до 27 марта. По данным CNBC, решение принято для предотвращения распространения коронавируса. Но продолжат свою работу онлайн-магазины.
Элтон Джон на концерте в Санкт-Петербурге 9 ноября выступил против гомофобии в России, сообщает Газета.ру со ссылкой на The Guardian. «Если наказывать людей за такое, мир потеряет
19.06.08 Стадион Телебашня Не правда ли ближе к солнечным дням, к лету, все меняется?! Хочется оторваться! Бежать прочь из душных офисов, от компьютеров и отчетов, зачетных книжек и экзаменационных
Не правда ли ближе к солнечным дням, к лету, все меняется?! Хочется оторваться! Бежать прочь из душных офисов, от компьютеров и отчетов, зачетных книжек и экзаменационных листков! Наступает время