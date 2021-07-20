Apple отложит выпуск новых iPhone

Американская компания Apple порадует пользователей новой линейкой смартфонов несколько позже намеченного срока. Так, iPnone 12, продажи которых должны были начаться в сентябре, появятся в магазинах несколькими неделями позже — то есть, уже в октябре. Такое объявление сделал финансовый директор компании Лука Маэстри, передает «РБК» со ссылкой на Bloomberg.