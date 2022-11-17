Все новости / Владимир Вдовиченков

Владимир Вдовиченков

Шоу-бизнес
В прокат выходит «Чемпион мира» о шахматном поединке между Карповым и Корчным
На российские экраны с 30 декабря выходит фильм «Чемпион мира» от режиссера «Бригады», «Т-34» и «Боя с тенью» Алексея Сидорова. В центре повествования драматическая история состязания двух великих шахматистов Анатолия Карпова и Виктора Корчного за звание гроссмейстера в 1978 году.
30 дек 2021 14:34
Шоу-бизнес
Опубликован трейлер фильма «Декабрь» о жизни Есенина, который снимался в Петербурге
В Сети появился трейлер фильма «Декабрь», посвященный последним дням жизни поэта Сергея Есенина. Видео доступно для просмотра на странице «Централ Партнершип» в социальной сети «ВКонтакте».
15 апр 2021 13:04
Шоу-бизнес
«Запрещённая реальность»
Он живет в одном мире, а во сне видит другой. Он встречает одну женщину, но узнает в ней другую. Он – Матвей Соболев, бывший агент военной контрразведки, но ему предстоит стать Воином Круга. Потому что равновесие между мирами нарушено. И Конкере уже нашел себе носителя…
28 сен 2009 12:08
Шоу-бизнес
«Бумера» больше не будет
Владимир Вдовиченков и Светлана Устинова: «Ну вы нас замучили вопросами про машины». В Петербурге состоялся долгожданный\ показ фильма\ Петра Буслова Да, скорее всего, «Бумер-2» станет последним, и мы больше не увидим на экране героя Владимира Вдовиченкова - Костю Кота.
06 мар 2006 21:17
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