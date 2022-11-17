Такого от актера никто не ожидал.
Жизнь звезды «Бригады» была довольно бурной.
О судьбе BMW Х5 рассказал Владимир Вдовиченков.
Фильм был малобюджетным и снимался в основном в павильонах.
Суд принял решение в пользу актера.
Новый сериал «Ресторан по понятиям» пришелся по вкусу поклонникам «Бригады»
Владимир Вдовиченков с 2015 года состоит в браке с Еленой Лядовой — не менее известной актрисой
На российские экраны с 30 декабря выходит фильм «Чемпион мира» от режиссера «Бригады», «Т-34» и «Боя с тенью» Алексея Сидорова. В центре повествования драматическая история состязания двух великих шахматистов Анатолия Карпова и Виктора Корчного за звание гроссмейстера в 1978 году.
Звезда сериала «Бригада» рад, что супруга не принимает участия в съемках
Опубликован трейлер фильма «Чемпион мира».
В Сети появился трейлер фильма «Декабрь», посвященный последним дням жизни поэта Сергея Есенина. Видео доступно для просмотра на странице «Централ Партнершип» в социальной сети «ВКонтакте».
Сериал настолько полюбился зрителям, что актеры, снимавшиеся в проекте, моментально стали популярными.
4 июня в 23.00 яркая и стильная, соблазнительная и дерзкая, певица и актриса Слава на сцене ЛенConcert’a. Будущая звезда отечественного шоу-бизнеса, также известная, как
Запрещенная реальность по роману Василия Головачева «Смерш-2» 8 октября 2009 года на экраны России выходит новый блокбастер, фильм в стиле «фантастический экшн» по роману
Он живет в одном мире, а во сне видит другой. Он встречает одну женщину, но узнает в ней другую. Он – Матвей Соболев, бывший агент военной контрразведки, но ему предстоит стать Воином Круга. Потому что равновесие между мирами нарушено. И Конкере уже нашел себе носителя…
29 ноября, в субботу, в кинотеатре «КАРО ФИЛЬМ – Варшавский экспресс» захватывающее приключение для всей семьи! Игры, конкурсы, забавы, меню праздника разнообразно! Мастер Колбаскин
Студия Walt Disney Animation сумела объединить захватывающее действие, юмор, эмоциональное напряжение, а также познакомить нас с симпатичными новыми мультипликационными персонажами в новой,
Герои нового мультфильма студии Walt Disney Animation «ВОЛЬТ» (Bolt) в российском прокате заговорят голосами Владимира Вдовиченкова и участников творческого содружества «Квартет
Новая экранизация классики от Владимир Бортко. Режиссёр приступил к монтажу картины Тарас Бульба по одноимённой повести Гоголя. В своё время за этот материал брались Довженко и Бондарчук.
Владимир Вдовиченков и Светлана Устинова: «Ну вы нас замучили вопросами про машины». В Петербурге состоялся долгожданный\ показ фильма\ Петра Буслова Да, скорее всего, «Бумер-2» станет последним, и мы больше не увидим на экране героя Владимира Вдовиченкова - Костю Кота.