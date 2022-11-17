Владимир Вдовиченков

«Запрещённая реальность»

Он живет в одном мире, а во сне видит другой. Он встречает одну женщину, но узнает в ней другую. Он – Матвей Соболев, бывший агент военной контрразведки, но ему предстоит стать Воином Круга. Потому что равновесие между мирами нарушено. И Конкере уже нашел себе носителя…