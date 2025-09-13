«Ошибку зритель заметит сразу»: как случайная оплошность может убить магию кино

Почему иногда проще сделать машину или холодильник с нуля, чем найти на блошинных рынках?

Работа реквизитора — это искусство, которое остается за кадром, но от которого напрямую зависит убедительность происходящего на экране.

О том, как создается киномагия, и почему даже такая, казалось бы, мелочь, как пуговица, может разрушить целую эпоху, рассказала реквизитор Анна Андроскова в беседе с «Киноафишей».

«Ни одной вещи, которая бы «выпадала» из эпохи»

По словам Анны Андросковой, самым сложным проектом стала историческая драма конца XIX — начала XX века.

“Нам нужно было обставить десятки локаций: купеческие особняки, крестьянские избы, сараи, лавки. Каждая требовала своего, уникального наполнения”, — отмечает она.

Главное в такой работе — абсолютная достоверность:

“Любая авторучка или пластиковая пуговица, случайно попавшая в кадр, могла убить всю магию”.

Найти нужный реквизит зачастую невозможно, поэтому “реквизитор постоянно «фактурит» вещи, придает им нужное состояние”, а иногда “проще собрать артефакт заново, чем найти идеальный образец”.

Советское прошлое — самый коварный период

Анна Андроскова признается, что “советское прошлое — особенно 60–80-е годы — остается самым коварным периодом для кино”.

Этот период находится на стыке эпох: уже не антиквариат, но еще и не современность.

“Вещи того времени массово выкидывались, ломались, их не хранили”, — объясняет она.

Найти же их в идеальном состоянии, чтобы “обставить целый универсам образца 1985 года”, — это “титанический труд”.

“Ошибку зритель заметит сразу и ощутит фальшь”, — подчеркивает эксперт, ведь “телефонный аппарат, холодильник “ЗИЛ” или алюминиевая кружка с надписью “ГАИ” — мощнейшие маркеры эпохи”.

Фантастика проще, чем средневековье

Парадоксально, но с фантастикой реквизиторам работать проще.

“У нас есть огромная творческая свобода. Мы не ищем конкретный артефакт, а создаем мир, руководствуясь общей стилистикой”, — говорит Андроскова.

Сложности возникают со средневековьем, где “подлинных предметов почти не осталось, а значит, нужны дорогие реплики и работа мастеров-реконструкторов”.

Впрочем, даже дорогие репродукции проще в создании, чем поиск аутентичных предметов советской эпохи.