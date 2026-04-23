0:0, но с драмой: как «Зенит» пережил пенальти и горячую концовку в игре с «Локомотивом»

В Москве «Зенит» сыграл с «Локомотивом» 0:0 и, по сути, удержал первое место в таблице. Матч был жёстким и совсем не скучным. В итоге петербуржцев спас вратарь Адамов.
Как прошла игра
С первых минут было видно, что обе команды настроены серьезно. Игра шла с большими силами, желтыми карточками и стычками. К перерыву счёт так и не открыли.
Во втором тайме напряжение только выросло. «Локомотив» давил, а «Зенит» больше терпел и искал шанс на контратаке.
Главный момент матча
Именно здесь всё и решилось. Вратарь «Зенита» Адамов отбил пенальти и мгновенно спас команду от поражения.
После этого на поле вспыхнула стычка, которую обе стороны объяснили спорными судейскими решениями.
Что это значит для таблиц
После этой ничьей «Зенит» сохранил лидерство в РПЛ. У команды стало 56 очков после 26 туров. «Локомотив» идёт третьим с 49 очками, а «Краснодар» держится рядом и тоже остаётся в чемпионской гонке.