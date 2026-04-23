0:0, но с драмой: как «Зенит» пережил пенальти и горячую концовку в игре с «Локомотивом»
0:0, но с драмой: как «Зенит» пережил пенальти и горячую концовку в игре с «Локомотивом»

Опубликовано: 23 апреля 2026 09:52
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Игра состоялась в Москве.

В Москве «Зенит» сыграл с «Локомотивом» 0:0 и, по сути, удержал первое место в таблице. Матч был жёстким и совсем не скучным. В итоге петербуржцев спас вратарь Адамов.

Как прошла игра

С первых минут было видно, что обе команды настроены серьезно. Игра шла с большими силами, желтыми карточками и стычками. К перерыву счёт так и не открыли.

Во втором тайме напряжение только выросло. «Локомотив» давил, а «Зенит» больше терпел и искал шанс на контратаке.

Главный момент матча

Именно здесь всё и решилось. Вратарь «Зенита» Адамов отбил пенальти и мгновенно спас команду от поражения.

После этого на поле вспыхнула стычка, которую обе стороны объяснили спорными судейскими решениями.

Что это значит для таблиц

После этой ничьей «Зенит» сохранил лидерство в РПЛ. У команды стало 56 очков после 26 туров. «Локомотив» идёт третьим с 49 очками, а «Краснодар» держится рядом и тоже остаётся в чемпионской гонке.

Юлия Аликова
