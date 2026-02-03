1 ложка на 2 – и духовка стала чище новой: ни векового нагара, ни липкого жира – сияет как на праздник

Каждой хозяйке известно, что со временем на стенках любой духовки образуется толстый слой нагара и жира. Удалить его бывает весьма проблематично, особенно если не хочется использовать едкую покупную химию. Но эксперт по домоводству Марина Жукова отыскала элементарный и рабочий способ. Духовка станет чище новой, засверкает от чистоты. От нагара и жира не будет и следа.

Рецепт чистящего состава

По словам эксперта, первым делом нужно приготовить чистящий состав. Для этого потребуется:

зубной порошок – 1 пачка;

кальцинированная сода – 1 столовая ложка;

нашатырный спирт – 2 столовые ложки;

жидкое хозяйственное мыло – 2-3 столовые ложки.

Перечисленные ингредиенты следует перемешать и добавить столько хозяйственного мыла, чтобы получилась консистенция сметаны.

Чистка духовки

Получившуюся пасту при помощи губки распределить по стенкам духовки. Выдержать состав 30 минут. За это время паста поконтактирует с загрязнениями и размягчит их. После необходимо почистить духовку губкой или мягкой щеткой. В завершение нужно взять салфетку, горячую воду, все смыть и вытереть насухо. Духовка засверкает как на праздник.

Личный опыт хозяек

Хозяйки поблагодарили эксперта за советы и поделились собственным опытом чистки духовки:

"Очень понравилась мне смесь лимонной кислоты, воды и уксуса. Ставлю минут на 30, нагреваю духовку до 180 градусов. Тоже хорошо распаривает". "Девочки, если вы моете духовку любым антижиром, а это всегда щелочь, то не забывайте ее нейтрализовывать раствором уксуса в пропорции 1:3, чтобы потом безопасно использовать духовку". "Я чищу духовку содой. Если ситуация не очень запущенная, то все получается".

Ранее мы сообщали, как отстирать тюль до белоснежности.