16 апреля 2026 года - 29-й лунный день: что нельзя делать, влияние на человека, советы астрологов

Влияние небесных тел на жизнь землян неоспоримо и Луна играет в этом особую роль. Ее циклы, положение и фазы отражаются на росте растений, на настроении человека и его поступках.
16 апреля - 29-й лунный день
Особенно ощутимо это в преддверии Новолуния, когда наступает 29-й лунный день. Это время наполнено меланхолией и упадком сил, пишет портал "My calend".
Вместо активных действий, лучше сосредоточиться на внутреннем мире. В этот период желательно отложить запуск новых проектов и важные начинания. Энергия на исходе, поэтому любая деятельность может вызывать чувство неудовлетворенности. Это время для самоанализа, избавления от страхов и ненужных переживаний.
Работа
На работе лучше взять паузу. Если есть возможность. Можно заняться рутинными, не требующими больших усилий задачами: разобрать документы, расставить приоритеты, наметить планы на будущее. Желательно минимизировать общение, особенно с руководством, и избегать обсуждения смены места работы.
Красота
Однако, несмотря на общую пассивность дня, есть и приятные исключения. 29-й лунный день – отличное время для новой стрижки. Она способна поднять настроение и даже привлечь финансовое благополучие. А вот окрашивание волос лучше отложить, чтобы избежать возможных недоразумений с окружающими. Эксперименты с укладкой или завивкой приветствуются.
В сфере красоты и здоровья этот день также имеет свои особенности. Посещение косметолога или салона красоты будет весьма кстати. Умеренные физические нагрузки пойдут на пользу, но важно не переусердствовать, чтобы не истощить организм. Тяжелая пища в этот день не рекомендуется.
