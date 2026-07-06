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2 литра раз в неделю под куст: сладкие и толстые перцы будете собирать тачками — эффективная подкормка в период завязывания плодов

Опубликовано: 6 июля 2026 00:12
 Проверено редакцией
2 литра раз в неделю под куст: сладкие и толстые перцы будете собирать тачками — эффективная подкормка в период завязывания плодов
2 литра раз в неделю под куст: сладкие и толстые перцы будете собирать тачками — эффективная подкормка в период завязывания плодов
Городовой ру
Чем подкормить перец в период плодоношения

Перец является одной из наиболее востребованных сельскохозяйственных культур. Садоводы высоко ценят этот овощ за его вкусовые характеристики и богатый витаминно-минеральный состав.

Культура не предъявляет высоких требований к агротехнике, однако для обеспечения обильного урожая крепких, сочных и сладких плодов рекомендуется оказать ей дополнительную поддержку в июле, в период активного формирования завязей. Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по подкормкам перца в середине лета.

Важные элементы для завязей

В первую очередь, для стимуляции цветения рекомендуется использовать борную кислоту. Опрыскивание растений следует проводить в утренние или вечерние часы. Такая процедура способствует активному завязыванию плодов.

Далее переходят к основным подкормкам. На этом вегетативном этапе важно внесение золы, богатой калием и фосфором. Эти элементы играют ключевую роль в формировании плодов и накоплении в них сахаров.

Как приготовить раствор

Приготовление раствора не представляет сложности. Литр золы необходимо развести в ведре воды и дать настояться в течение суток.

Полученный раствор следует применять для полива перцев еженедельно, используя 2 литра на каждое растение.

Ранее мы рассказали, как добиться мощногл цветения герани.

Автор:
Ксения Давыдова
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