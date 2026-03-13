2 приема с ботвой – и соседи кусают локти: собираем картошки вдвое больше – на 14 дней раньше

Каждый дачник мечтает получить щедрый урожай картофеля как можно раньше. Есть агротехнические приемы, которые помогают значительно ускорить созревание корнеплодов.
Эти методы основаны на перераспределении питательных веществ в растении. В результате можно собрать в два раза больше картошки, причем на пару недель раньше обычного срока.
Прием первый
Лучшее время для этого - период цветения картофеля. Необходимо аккуратно наклонить стебли к земле и зафиксировать их в горизонтальном положении с помощью палки.
Когда ботва перестает тянуться вверх, рост зелени приостанавливается. Все силы и соки растение перенаправляет на развитие клубней. Это стимулирует их быстрое наливание и созревание.
Прием второй
Спустя две недели после окончания цветения необходимо надломить главный стебель на высоте примерно 10 см от земли. Важно не отрывать ботву полностью, а лишь сломать ее так, чтобы верхушка больше не могла восстановиться.
Для этого стебель как бы слегка скручивают или сгибают до хруста. Особенно хорошо этот прием работает с мощными кустами. Место надлома нарушает естественный ток соков, в результате питательные вещества не могут пройти дальше точки повреждения.
Они устремляются обратно вниз - прямо к клубням. Так картофель получает мощный приток питания, быстро увеличивается в размерах и созревает, сообщает "Маленький сад на краю Вселенной".
Ранее "Городовой" рассказал, как ухаживать за рассадой перца после пикировки.