2 приема с ботвой – и соседи кусают локти: собираем картошки вдвое больше – на 14 дней раньше
2 приема с ботвой – и соседи кусают локти: собираем картошки вдвое больше – на 14 дней раньше

Опубликовано: 13 марта 2026 08:26
 Проверено редакцией
Как в 2 раза увеличить урожай картошки и ускорить созревание клубней

Каждый дачник мечтает получить щедрый урожай картофеля как можно раньше. Есть агротехнические приемы, которые помогают значительно ускорить созревание корнеплодов.

Эти методы основаны на перераспределении питательных веществ в растении. В результате можно собрать в два раза больше картошки, причем на пару недель раньше обычного срока.

Прием первый

Лучшее время для этого - период цветения картофеля. Необходимо аккуратно наклонить стебли к земле и зафиксировать их в горизонтальном положении с помощью палки.

Когда ботва перестает тянуться вверх, рост зелени приостанавливается. Все силы и соки растение перенаправляет на развитие клубней. Это стимулирует их быстрое наливание и созревание.

Прием второй

Спустя две недели после окончания цветения необходимо надломить главный стебель на высоте примерно 10 см от земли. Важно не отрывать ботву полностью, а лишь сломать ее так, чтобы верхушка больше не могла восстановиться.

Для этого стебель как бы слегка скручивают или сгибают до хруста. Особенно хорошо этот прием работает с мощными кустами. Место надлома нарушает естественный ток соков, в результате питательные вещества не могут пройти дальше точки повреждения.

Они устремляются обратно вниз - прямо к клубням. Так картофель получает мощный приток питания, быстро увеличивается в размерах и созревает, сообщает "Маленький сад на краю Вселенной".

Ранее "Городовой" рассказал, как ухаживать за рассадой перца после пикировки.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
