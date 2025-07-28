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2000 рублей за молчание: что должен знать каждый автовладелец о смене регистрации

Опубликовано: 28 июля 2025 08:32
штраф
2000 рублей за молчание: что должен знать каждый автовладелец о смене регистрации
globallookpress/Alexander Legky

Новая обязанность для автовладельцев и ее последствия.

Автовладельцы, сменившие постоянную регистрацию по месту жительства, обязаны в течение 10 дней сообщить об этом в Госавтоинспекцию.

В противном случае, их ждет штраф до 2 000 рублей.

Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Если гражданин, у которого есть личный транспорт, сменил адрес постоянной регистрации, то он обязан об этом уведомить ГАИ», — подчеркнул эксперт в беседе с ТАСС.

Зачем это нужно?

По словам Машарова, это необходимо для внесения нового адреса автовладельца в свидетельство о регистрации транспортного средства и паспорт транспортного средства.

«Важно! На изменения дается 10 дней», — предупредил член Общественной палаты.

Штраф за нарушение

За несообщение в ГИБДД о смене регистрации предусмотрен штраф.

«Если не сообщить сведения о смене регистрации в ГАИ, то закон предусматривает штраф в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей», — отметил Машаров.

Автор:
Ксения Пронина
Автоновости
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