2000 рублей за молчание: что должен знать каждый автовладелец о смене регистрации

Новости по теме

От 1000 до кадастровой стоимости: какие штрафы ждут автовладельцев за неправильную мойку машины

Перейти

Не стали мелочиться со штрафами: в Петербурге «зайцам» в транспорте дали бой

Перейти

В Петербурге «зайцам» в транспорте хотят увеличить штрафы: сколько теперь будет стоить хитрость

Перейти

Отмена ОСАГО при регистрации: расскажем о новых правилах для автовладельцев Петербурга с 2025 года

Перейти

60 рублей за поездку независимо от транспорта: почему хотят заменить «Подорожник» и откуда новые тарифы

Перейти