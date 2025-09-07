3 реальных локаций Петербурга, которые ИИ советует посмотреть даже местным

Кажется, что знаешь Петербург вдоль и поперёк: Невский, Эрмитаж, разводные мосты — привычные маршруты.
Но город хранит тайные уголки, которые способны удивить даже тех, кто живёт здесь всю жизнь. Мы собрали шесть реальных локаций, которые стоит увидеть хотя бы раз.
Набережная Робеспьера (Воскресенская) — городская точка силы
Скромная и тихая, она редко попадает в туристические маршруты. Но местные знают: именно здесь открывается редкий вид на город, который словно парит над Невой. Особенно красиво — ранним утром, когда город только просыпается, а на воде ещё лежит лёгкий туман.
Чугунные мостики на реке Карповке
Эта прогулка для тех, кто любит детали. Маленькие чугунные мосты (Силин, Петропавловский, Карповский) через Карповку украшены орнаментами и геометрическими узорами.
Каждый — как произведение искусства. Лучшее время приходить сюда — вечером, когда огни фонарей отражаются в воде.
Двор с ротондой на Гороховой
Полумистическая локация, окутанная легендами по ул. Гороховая, 57 / наб. Фонтанки, 81. Двор скрыт за скромным фасадом и известен круглым залом с ротондой, который, по слухам, исполняет желания. Здесь любят собираться музыканты и фотографы, а местные рассказывают истории о «портале в другое измерение».