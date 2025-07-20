Менеджмент XVI-XIX веков: зачем туристическому комплексу в Ленобласти понадобился барин

Отдавать распоряжения и ходить в баню с девками: какие обязанности ждут барина в Ленобласти?

В Ленинградской области появился необычный запрос на рынке труда: туристический комплекс ищет барина или барыню с зарплатой от 300 тысяч рублей в месяц.

Требования к кандидату: опыт и происхождение

Нужен опыт работы барином от 1 до 3 лет. Приветствуются дворянское происхождение и презентабельный внешний вид.

Служебные обязанности включают: отдавать распоряжения громким и властным голосом, перекладывать работу на других, контролировать подчиненных, с деловым видом объезжать вотчину верхом на коне, пять раз в день питаться в ресторанах, воспевать красоты природы, охотиться, рыбачить, собирать грибы, ходить в баню с девками.

Мандроги: место работы

Как пишут «Ведомости», такого человека разыскивает туристический комплекс «Удивительная деревня Мандроги» на реке Свири в Ленинградской области.

Там хотят видеть обаятельного аристократа, умеющего изящно перекладывать работу на других и требовать ее исполнения.

Активное участие в жизни деревни: дегустации и раздача указаний

Обычно активное участие в жизни компании на деле оказывается переработками, выполнением того, что в обязанности не входит, и заполнением отчетов, которые никто не читает.

В Мандрогах тоже нужно будет проявлять активную позицию, однако она подразумевает посещение бани, сбор грибов, охоту, рыбалку, дегустацию традиционных русских блюд.

А в перерывах необходимо раздавать указания, восхищаясь величием природы Северо-Запада России.

Бонусы: барские наряды и почет

Того, кто получит оффер, ждет график 5/2, пятиразовое питание с изысканными русскими блюдами и барские наряды на каждый день. И, конечно же, почет и уважение всех вокруг.

Менеджерская модель XVI–XIX вв.: зачем это нужно

«Мы давно хотели опробовать менеджерскую модель управления XVI–XIX вв. Это время отличалось особыми подходами к организации труда, распределению ресурсов и социализации, которые могут стать основой для нашего развития», – рассказывает генеральный директор комплекса Марина Ропалец.

Требуемый кандидат должен быть харизматичным лидером, способным вести себя как истинный дворянин: командовать, демонстрировать окружающим свой статус и богатство, наслаждаться жизнью в комплексе с настоящими домами XIX в.

Реакция петербуржцев: юмор в комментариях

Петербуржцы на новость отреагировали, как всегда с юмором:

«А холопы Вам, случайно не нужны?»

Вакансия барина или барыни в Ленинградской области — необычное предложение, требующее от кандидата не только профессиональных навыков, но и определенного склада характера и любви к истории.