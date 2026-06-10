34 небольших гастрокорнера и один ресторан: на пятом этаже «Невский центр» вырастет гастрохаб на 600 мест

На Невском проспекте скоро станет еще одним местом для перекуса больше. В торговом комплексе «Невский центр» решили переделать пятый этаж.
Вместо привычных магазинов там откроют огромное гастрономическое пространство, сообщает "Деловой Петербург".
Масштаб впечатляет
Проект обещает быть по-настоящему крупным. Под еду отдадут 2,7 тысячи квадратных метров. Чтобы вы понимали масштаб: это примерно половина футбольного поля.
Что там будет:
- 34 разных кафе и бистро (их называют корнерами);
- Один полноценный большой ресторан;
- 600 мест, где можно будет присесть с подносом.
Кто за этим стоит?
Развивать площадку будет компания Market Liner. В Петербурге о них пока мало кто слышал, но в Москве и других городах (например, в Рязани и Сургуте) их проекты уже работают.
Для них проект в «Невском центре» станет «визитной карточкой» в Северной столице. В проект вложат серьезные деньги — более 300 миллионов рублей.
Почему так долго ждать?
Если вы уже проголодались, придется набраться терпения. Открытие намечено только на конец 2026 года.
Почему так долго? Во-первых, нужно полностью переделать этаж под нужды кухонь (вытяжки, вода, электричество).
Во-вторых, концепцию фудхолла в этом ТК обсуждали еще несколько лет назад, но рынок сильно изменился, и планы пришлось пересматривать.
Сейчас организаторы хотят сделать не просто «столовую», а модное место с мероприятиями и особой атмосферой.
Получится ли удивить петербуржцев?
Питер — столица изысканных ресторанов. Нас сложно удивить просто едой в торговом центре. Эксперты говорят прямо: проекту будет непросто.
Главный конкурент находится буквально через дорогу — это «Галерея» со своим огромным фудпарком.
Чтобы «Невский центр» не пустовал, оператору придется заманить к себе по-настоящему крутых поваров и создать место, куда захочется прийти ради атмосферы, а не просто потому, что ты устал от шопинга.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург стал лидером среди туристических городов на лето.