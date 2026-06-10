34 небольших гастрокорнера и один ресторан: на пятом этаже «Невский центр» вырастет гастрохаб на 600 мест

«Невский центр» превратит свой пятый этаж в гигантский гастро-хаб.

На Невском проспекте скоро станет еще одним местом для перекуса больше. В торговом комплексе «Невский центр» решили переделать пятый этаж.

Вместо привычных магазинов там откроют огромное гастрономическое пространство, сообщает "Деловой Петербург".

Масштаб впечатляет

Проект обещает быть по-настоящему крупным. Под еду отдадут 2,7 тысячи квадратных метров. Чтобы вы понимали масштаб: это примерно половина футбольного поля.

Что там будет:

34 разных кафе и бистро (их называют корнерами);

Один полноценный большой ресторан;

600 мест, где можно будет присесть с подносом.

Кто за этим стоит?

Развивать площадку будет компания Market Liner. В Петербурге о них пока мало кто слышал, но в Москве и других городах (например, в Рязани и Сургуте) их проекты уже работают.

Для них проект в «Невском центре» станет «визитной карточкой» в Северной столице. В проект вложат серьезные деньги — более 300 миллионов рублей.

Почему так долго ждать?

Если вы уже проголодались, придется набраться терпения. Открытие намечено только на конец 2026 года.

Почему так долго? Во-первых, нужно полностью переделать этаж под нужды кухонь (вытяжки, вода, электричество).

Во-вторых, концепцию фудхолла в этом ТК обсуждали еще несколько лет назад, но рынок сильно изменился, и планы пришлось пересматривать.

Сейчас организаторы хотят сделать не просто «столовую», а модное место с мероприятиями и особой атмосферой.

Получится ли удивить петербуржцев?

Питер — столица изысканных ресторанов. Нас сложно удивить просто едой в торговом центре. Эксперты говорят прямо: проекту будет непросто.

Главный конкурент находится буквально через дорогу — это «Галерея» со своим огромным фудпарком.

Чтобы «Невский центр» не пустовал, оператору придется заманить к себе по-настоящему крутых поваров и создать место, куда захочется прийти ради атмосферы, а не просто потому, что ты устал от шопинга.

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