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37 набросков к «Гернике» и 61 литография из частных коллекций: смотрим «другого» Пикассо в Петербурге

Опубликовано: 8 июня 2026 12:19
 Проверено редакцией
37 набросков к «Гернике» и 61 литография из частных коллекций: смотрим «другого» Пикассо в Петербурге
37 набросков к «Гернике» и 61 литография из частных коллекций: смотрим «другого» Пикассо в Петербурге
Global Look Press / Victor Lisitsin / Russian Look
Экспозиция показывает, как менялся стиль мастера в течение всей его жизни.

В петербургском культурном квартале «Брусницын» открылось кое-что действительно стоящее. Речь о выставке «Параграфы», где показывают работы самого эпатажного художника XX века — Пабло Пикассо.

Это не просто скучные репродукции, а 61 подлинная литография и эскизы, которые привезли к нам из частных коллекций Европы (Франции, Бельгии и Германии).

Почему это интересно?

Обычно Пикассо знают по странным лицам и «ломаным» фигурам. Но эта выставка показывает его путь целиком.

Вы увидите, как он начинал, как переживал личные драмы и как в итоге стал тем самым гением, чьи картины стоят миллионы.

Путешествие по «Параграфам»

Выставка разбита на несколько этапов, сообщает КП.

  • "Голубой" период и личная трагедия. Здесь всё пропитано грустью. После смерти близкого друга Пикассо долго находился в депрессии. Его работы того времени (цикл «Голубая Барселона») полны одиночества и глубоких холодных тонов.
  • Кубизм. Это время экспериментов. Художник решил, что рисовать «как в жизни» — скучно. Он начал разбирать мир на геометрические детали и собирать их заново.
  • Секреты «Герники». На выставке можно увидеть 37 набросков к его самой знаменитой антивоенной картине. Это уникальный шанс посмотреть, как рождался шедевр и какие эмоции художник в него вкладывал.
  • Коррида и классика. В конце вас ждут яркие работы о традиционном испанском бое быков и знаменитые листы из цикла «Война и мир».

Что нужно знать перед походом

Выставка обосновалась в «Брусницыне» на Васильевском острове. Это само по себе классное место: старый завод превратили в модное пространство с видом на залив. Так что можно совместить искусство с прогулкой у моря.

Важные детали:

  • Где: Квартал «Брусницын», Кожевенная линия, 30.
  • Когда: Выставка будет идти очень долго — аж до 8 ноября 2026 года.
  • Время: Двери открыты каждый день с 12:00 до 21:00.
  • Цена: всего 500 рублей.

Ранее «Городовой» рассказывал о выставке в Гатчине.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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