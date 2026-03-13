42 звонка за два дня: рекордный штраф коллекторам из Петербурга
Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни Полезное
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа Полезное
Нежные блины с сыром и зеленью: простой рецепт, который хочется повторять Полезное
Тайна хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора Вопросы о Петербурге
Как не испортить замерзший замок машины зимой: ошибки, которые совершают все Полезное
42 звонка за два дня: рекордный штраф коллекторам из Петербурга

Опубликовано: 13 марта 2026 17:30
 Проверено редакцией
42 звонка за два дня: рекордный штраф коллекторам из Петербурга
42 звонка за два дня: рекордный штраф коллекторам из Петербурга
Global Look Press / Pogiba Aleksandra / news.ru
В прошлом году в Санкт-Петербурге поступила 2781 жалоба от горожан на незаконные действия коллекторов. 

В Санкт-Петербурге подвели итоги работы по борьбе с недобросовестными коллекторами: зафиксировано 2,8 тысячи жалоб, наложено 289 штрафов на сумму около 10 миллионов рублей, сообщили в региональном управлении судебных приставов.

В 2025 году петербуржцы подали 2781 жалобу на противоправные действия коллекторов, чаще всего упоминая избыточное количество звонков и контакты с третьими лицами без разрешения должника.

После проверок выписали 289 протоколов об административных правонарушениях, взыскали штрафы на почти 10 миллионов рублей и выдали 454 предостережения о недопустимости нарушений.

Примерный случай — жалоба 30-летнего жителя Колпинского района, взявшего кредит ранее. За 24–25 мая кредитная организация позвонила ему 42 раза, что нарушает федеральный закон, ограничивающий звонки восемью в месяц.

Банк оштрафовали на 75 тысяч рублей, а мужчина через суд получил еще 15 тысяч компенсации морального вреда.

В Петербурге сейчас зарегистрировано 27 коллекторских агентств и 61 кредитная или микрофинансовая организация.

Автор:
Юлия Аликова
Город
