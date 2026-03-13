42 звонка за два дня: рекордный штраф коллекторам из Петербурга

В Санкт-Петербурге подвели итоги работы по борьбе с недобросовестными коллекторами: зафиксировано 2,8 тысячи жалоб, наложено 289 штрафов на сумму около 10 миллионов рублей, сообщили в региональном управлении судебных приставов.
В 2025 году петербуржцы подали 2781 жалобу на противоправные действия коллекторов, чаще всего упоминая избыточное количество звонков и контакты с третьими лицами без разрешения должника.
После проверок выписали 289 протоколов об административных правонарушениях, взыскали штрафы на почти 10 миллионов рублей и выдали 454 предостережения о недопустимости нарушений.
Примерный случай — жалоба 30-летнего жителя Колпинского района, взявшего кредит ранее. За 24–25 мая кредитная организация позвонила ему 42 раза, что нарушает федеральный закон, ограничивающий звонки восемью в месяц.
Банк оштрафовали на 75 тысяч рублей, а мужчина через суд получил еще 15 тысяч компенсации морального вреда.
В Петербурге сейчас зарегистрировано 27 коллекторских агентств и 61 кредитная или микрофинансовая организация.