«5 стаканов»: за что аэропорт Пулково получил необычное прозвище

За свою почти столетнюю историю воздушная гавань Северной столицы пережила много испытаний.

Аэропорт Пулково — это не просто ворота в Санкт-Петербург, а настоящая легенда. Воздушная гавань многое пережила за почти вековую историю.

Аэропорт возник из скромного аэродрома, который прошел через испытания войны, блокаду и послевоенное восстановление.

За эти годы аэропорт превратился в современный авиационный комплекс, а его главный терминал с пятью куполами получил в народе необычное прозвище.

Рождение аэропорта: 1932 год и первые шаги

Днем рождения Пулково считается июнь 1932 года. Тогда, 24 числа, на посадочную площадку, тогда еще аэродрома «Шоссейная», приземлились первые два самолета из Москвы с пассажирами и почтой.

Это событие ознаменовало открытие воздушного моста между Ленинградом и столицей, что было большим достижением для того времени.

Изначально аэродром создавался рядом с Ленинградским институтом инженеров гражданского воздушного флота, который был основан в 1930 году.

Планировалось, что здесь появится не просто аэропорт, а целый город-спутник с учебными корпусами и инфраструктурой для авиационных специалистов.

Развитие в 30-е годы

В 1933-1935 годах активно расширялись маршруты — появились рейсы в Петрозаводск, Архангельск, Киев, Мурманск и другие города. В 1936 году заложили первое здание аэровокзала — деревянное, похожее на железнодорожный, а парк самолетов обновился более вместительными машинами.

Война и испытания

С началом Великой Отечественной войны аэропорт оказался на линии фронта. В 1941 году регулярные пассажирские рейсы между Ленинградом и Москвой стали важной частью воздушного сообщения.

Несмотря на блокаду, аэропорт и летчики выполняли сложнейшие задачи — доставляли грузы, эвакуировали людей, поддерживали город воздушным мостом. Аэродром был частично разрушен, деревянные здания сгорели, а каменные постройки получили повреждения.

После снятия блокады в январе 1944 года аэропорт постепенно возвращался к мирной работе, а в 1945 году уже перевез тысячи пассажиров и сотни тонн грузов.

Послевоенное восстановление

В 1951 году открылось новое каменное здание аэровокзала, построенное по проекту архитектора Генриха Майзеля. А в 1973 году аэропорт получил свое современное имя — Пулково.

В ночь с 24 на 25 апреля тогда же открылся новый терминал «Пулково-1», построенный по проекту Александра Жука. Это было современное для того времени здание с уникальной архитектурой — пятью «грибовидными» опорами, которые стали символом аэропорта. За свою необычную особенность он получил прозвище «5 стаканов», сообщает сайт Фиеста.

В 1980 году после ремонта открылся второй терминал — «Пулково-2», который стал обслуживать международные рейсы. В 1986 году его расширили, добавив современные стеклянные павильоны, что позволило увеличить пассажиропоток вдвое.

В 2000-х годах началась масштабная реконструкция аэропорта. В 2013 году построили новый терминал для частной авиации — «Пулково-3», а старый терминал «Пулково-2» был выведен из эксплуатации.

Сегодня Пулково — это современный международный аэропорт, который принимает миллионы пассажиров в год и связывает Северную столицу с десятками стран и городов.