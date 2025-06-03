«50 лет ждем продолжения Красной ветки»: петербуржцы не верят обещаниям властей по развитию метро

Петербург сильно отстает от Москвы, ведь за последние 20 лет в Северной столице появилось всего 14 новых станций в подземке.

Санкт-Петербургский метрополитен — это важнейшая транспортная система города, но если сравнивать с московским метрополитеном, то его развитие происходит довольно медленно и с большими перерывами. Петербуржцы удивляются, почему намеченные планы не сбываются, а огромные средства на развитие подземки выделяются.

Застой и авария 1995 года

В 1990-х годах Петербург, как и вся страна, столкнулся с серьезными экономическими трудностями. Метрополитен, который постепенно рос, резко замедлил строительство.

Особенно на развитие метро повлияла авария, произошедшая в конце 1995 года между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества». Произошел так называемый «размыв» — подземная авария, привела к повреждению тоннелей и остановке движения на этом участке. Из-за этого пришлось закрыть часть линии, а восстановление заняло почти десять лет.

Из-за аварии и нехватки средств с 1996 по 2003 год в Петербурге не открылось ни одной новой станции метро. Это был период фактического застоя.

По одной станции в год

Ситуация начала меняться в нулевых: практически каждый год открывалось по одной станции, начиная с 2005 года. В итоге к ​​2012 году количество выросло до 65, а к Чемпионату мира по футболу 2018 года вновь начали строить новые станции. Так, в один год открылось несколько новых точек в подземке.

На следующий год было еще одно пополнение, и в итоге количество станций выросло до 72. Получается, что 20 лет было построено 14 станций. В сравнении с Москвой, это очень мало, так как в столице за 15 лет было открыто более 80, и сейчас столичном метрополитене 271 станция.

Петербуржцы не понимают

В связи с таким медленным развитием петербургского метро, у местных жителей сформировался закономерный вопрос: куда же выделяются деньги?

Причем власти анонсировали глобальные планы вплоть до 2030 и даже 2050 годов. В перспективе должны появиться 10-11 станций, а на юге города из линий метро обещают сделать настоящую петлю.

«Подход к строительству Метро в Москве — открываем по 10-12 станций в год. Такой же подход Беглова в СПб — «проектируем» по 10-12 станций год, а на следующий год «проектируем заново» — «золотая жила»;

«Пусть посчитают, сколько народа перемещается от конечной метро пр.Ветеранов, а также от Автово и Ленинский проспект в сторону спальных районов. 50 лет ждем продолжения Красной ветки!»;

«Там столько проектировщиков, что денег на саму стройку не осталось»;

«4 миллиона, чтобы посмотреть статистику станций метро неподалеку, сопоставить с количеством жителей рядом и потыкать на калькуляторе приблизительную оценку? Норм», — иронизируют петербуржцы.

Что будет дальше, покажет время. Петербуржцы после 50 лет ожидания уже не вреят, что планы исполнятся.