Держатель для смартфона или «вонючка»: что опаснее для обзора и как избежать штрафа

Современный автомобиль трудно представить без видеорегистратора и держателя для смартфона — кажется, сегодня ими так или иначе оборудован салон почти каждой машины в России. Не обходится многие водители и без украшений: подвесок на зеркале заднего вида, игрушек под лобовым стеклом и так далее.

Однако, не все знают, что даже самый безобидный на первый взгляд предмет может стать причиной штрафа.

Предметы в салоне — это груз: правила перевозки

В каком случае приборы и украшения в передней части салона нарушают правила и сколько за это придется заплатить, Общественной службе новостей рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора», автоюрист Сергей Радько.

«Любой предмет, который находится в салоне, формально считается грузом. А согласно правилам перевозки, груз должен размещаться так, чтобы не затруднять управление автомобилем, не ухудшать обзорность, не создавать опасность и так далее», — говорит эксперт.

Это значит, что даже самый маленький предмет может потенциально нарушить правила.

Обзорность — главное: что говорит закон о видеорегистраторах

«Одно время ходили слухи, что собираются запретить размещение видеорегистраторов и других предметов в передней части салона, потому что это якобы мешает водителю. Но в правилах по-прежнему остается та же норма, что и была — любые предметы в салоне не должны ограничивать обзорность со стороны водителя».

Таким образом, ключевым фактором является именно ограничение обзора.

«Вонючка» на зеркале: что может привести к штрафу?

Общая норма о запрете на ограничение обзора водителя относится к любым приспособлениям, расположенным в салоне автомобиля, будь то держатель для смартфона на приборной панели, «вонючка» на зеркале заднего вида, игрушки на торпедо и тому подобное. Если они не блокируют водителю обзор, то штраф водителю не грозит, указал юрист.

Мнение инспектора: субъективность оценки

При этом определять, заблокирован обзор водителя или нет, должен инспектор ГИБДД. Решение он принимает, исходя из своей субъективной оценки, отметил Радько.

«Ошибки тут возможны не более чем в других случаях, когда, например, инспектору показалось, что машина поехала по встречке. Здесь тоже все фиксируется визуально и зависит только от мнения одного инспектора. Поэтому это все субъективно», — продолжает собеседник издания.

Этот фактор вносит неопределенность в применение правил.

Что грозит нарушителю: предупреждение или штраф 500 рублей

Если инспектор зафиксирует, что предметы, расположенные в передней части салона, блокируют обзор с водительского места, он может потребовать убрать их — для этого нужно будет составить протокол — и сделать водителю предупреждение либо выписать штраф по статье 12.21 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки грузов» или 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».

Штраф 500 рублей: повторное нарушение не увеличит сумму

Объем взыскания в обоих случаях одинаковый — 500 рублей. Радько заметил, что более жесткого наказания за повторное нарушение по этим статьям не предусмотрено, поэтому эта сумма будет оставаться неизменной. Однако стоит помнить, что неоплата штрафа может привести к удвоению суммы или административному аресту.