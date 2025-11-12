Городовой / Город / 800 миллионов: на Лиговском отреставрируют Церковь Воздвижения Креста Господня
800 миллионов: на Лиговском отреставрируют Церковь Воздвижения Креста Господня

Опубликовано: 12 ноября 2025 17:00
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU

Министерство культуры Российской Федерации заказало проведение реставрационных работ.

Федеральные власти запланировали направить 806,6 миллиона рублей на восстановление церкви Воздвижения Креста Господня, располагающейся на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Сообщение об этом размещено на портале государственных закупок.

Комплекс работ предусматривает как ремонт инженерных сетей, так и обновление архитектурных деталей здания, являющегося памятником федерального значения, относящимся к XVIII-XIX векам.

Согласно плану, завершение всех этапов реставрации должно произойти до конца 2028 года.

Ранее сообщалось, что ремонт комплекса зданий Александровской барачной больницы в городе также был запущен по судебному решению.

Автор:
Юлия Аликова
Город
