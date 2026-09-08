90, 60, 30: как правильно выбрать режим стирки и что действительно нужно кипятить

Разбираем, какие вещи и ткани выдерживают максимальную температуру

Стирка при 90 градусах — это практически кипячение. Такой режим убивает большинство бактерий, вирусов, грибков и пылевых клещей. Однако он же сильно вредит тканям и заметно увеличивает расход электроэнергии. Поэтому использовать его стоит только тогда, когда это действительно необходимо.

Когда нужен режим 90 градусов

Сильное загрязнение. Режим 90 градусов подходит для вещей с очень стойкими, застарелыми загрязнениями, с которыми не справляется холодная вода. Жесткая дезинфекция. Если в доме кто-то переболел инфекционным заболеванием, требуется дезинфекция белья больных. Особые категории вещей. Это режим для детского белья и одежды, а также для плотных хлопковых штор, банных полотенец или постельного белья, требующих экстренной антибактериальной обработки.

Если вы хотите прокипятить и другое белье, то учитывайте, что без риска лишиться вещи можно стирать только плотные натуральные ткани:

Белое хлопковое белье

Льняные ткани

Махровые полотенца

Обязательно проверяйте ярлык на одежде: производитель всегда указывает максимально допустимую температуру. Если на бирке нет отметки о 90 градусах — лучше не рисковать.

Некоторым тканям высокие температуры буквально противопоказаны:

Синтетика — деформируется, теряет эластичность

Шерсть и шелк — садятся

Цветные ткани — линяют и теряют яркость

При 90 градусах даже плотный хлопок со временем теряет цвет и прочность, пишет .

Опыт хозяек

«Я стираю постельное бельё на 90 уже несколько лет. Только белое хлопковое — оно остается идеально белым. Но однажды по ошибке закинула цветную наволочку: она полиняла и испортила всю партию. Теперь сортирую строго и проверяю этикетки». «Постирала белую рубашку мужа на 90 градусах, потому что на рукаве был жирный след от шаурмы. Пятно исчезло, но рубашка села и стала как на подростка. Теперь для таких случаев беру пятновыводитель и стираю на 40».

Что выбрать вместо 90 градусов

В большинстве случаев для дезинфекции достаточно 60 градусов — этой температуры хватает, чтобы уничтожить большинство микробов без агрессивного воздействия на ткани, пишет news.ru. Для повседневной стирки синтетики и слабозагрязненных вещей оптимальны 30–40 градусов. Если нужно убрать пятна, эффективнее использовать пятновыводитель или предварительное замачивание, а не высокую температуру.

Вывод

Стирка при 90 градусах — это экстренная мера для жесткой дезинфекции и борьбы с сильными загрязнениями. В повседневной жизни она не нужна: портит вещи, тратит лишнее электричество и сокращает срок службы одежды.

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