Кладу ложку в барабан стиралки - и вещи чище новых, полотенца хоть на выставку вези

Белье даже после стирки с хорошим порошком часто остается жестким и тусклым. Кондиционеры дороги и не всегда дают результат. Оказывается, проблема решается обычной столовой ложкой. Она заменяет несколько средств по уходу за бельем, пишут "Липецкие новости".
Как это работает
Ложка из нержавейки кладётся в барабан вместе с бельём. Металл помогает порошку растворяться активнее, особенно в жёсткой воде. Пена становится лучше, а накипь на тэне образуется медленнее. При вращении ложка мягко трётся о ткань, помогая отстирывать пятна без повреждения волокон. Она также снимает статическое электричество, из-за которого вещи липнут друг к другу.
Что меняется после стирки
Вещи становятся мягче и светлее. Метод лучше всего работает на хлопке и махровых изделиях:
- полотенца остаются мягкими даже без кондиционера;
- постельное бельё легче гладится;
- порошок расходуется экономнее.
Какую ложку использовать
Подойдёт гладкая столовая или чайная ложка из нержавейки без гравировки и узоров. Любая неровность может оставить затяжки. Кладите её в пустой барабан перед загрузкой белья. Ложка не повреждает машину и не создаёт сильного шума.
Личное мнение
Автор "Городового" Алина Владимирова проверила лайфхак на старых полотенцах и убедилась: они стали светлее и мягче, а расход порошка сократился на треть. Алина советует выбирать ложку без рисунка, чтобы не повредить деликатные ткани.
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