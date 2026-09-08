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Кладу ложку в барабан стиралки - и вещи чище новых, полотенца хоть на выставку вези

Опубликовано: 8 сентября 2026 08:47
 Проверено редакцией
Кладу ложку в барабан стиралки - и вещи чище новых, полотенца хоть на выставку вези
Кладу ложку в барабан стиралки - и вещи чище новых, полотенца хоть на выставку вези
Городовой ру
Лайфхак, который поможет сократить расход стирального порошка.

Белье даже после стирки с хорошим порошком часто остается жестким и тусклым. Кондиционеры дороги и не всегда дают результат. Оказывается, проблема решается обычной столовой ложкой. Она заменяет несколько средств по уходу за бельем, пишут "Липецкие новости".

Как это работает

Ложка из нержавейки кладётся в барабан вместе с бельём. Металл помогает порошку растворяться активнее, особенно в жёсткой воде. Пена становится лучше, а накипь на тэне образуется медленнее. При вращении ложка мягко трётся о ткань, помогая отстирывать пятна без повреждения волокон. Она также снимает статическое электричество, из-за которого вещи липнут друг к другу.

Что меняется после стирки

Вещи становятся мягче и светлее. Метод лучше всего работает на хлопке и махровых изделиях:

  • полотенца остаются мягкими даже без кондиционера;
  • постельное бельё легче гладится;
  • порошок расходуется экономнее.

Какую ложку использовать

Подойдёт гладкая столовая или чайная ложка из нержавейки без гравировки и узоров. Любая неровность может оставить затяжки. Кладите её в пустой барабан перед загрузкой белья. Ложка не повреждает машину и не создаёт сильного шума.

Личное мнение

Автор "Городового" Алина Владимирова проверила лайфхак на старых полотенцах и убедилась: они стали светлее и мягче, а расход порошка сократился на треть. Алина советует выбирать ложку без рисунка, чтобы не повредить деликатные ткани.

Ранее "Городовой" рассказывал, зачем скупать мыло пачками и смешивать его с марганцовкой.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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