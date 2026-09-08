Верховный Суд разъяснил водителям: пропускайте пешеходов по-новому, иначе камеры ГАИ выпишут штраф

Когда уступать дорогу на пешеходном переходе

Многие водители уверены — пропускать нужно только того, кто уже шагает по "зебре". Но по разъяснениям Верховного суда ситуация шире: если человек подошел к переходу и замер из‑за приближающейся машины, это тоже может считаться непропуском.

Штраф в 2026 году за такое нарушение — от 1500 до 2500 рублей.

Почему штрафуют, даже если пешеход не вышел на дорогу

Суды теперь рассматривают ситуацию в развитии. Если на записи видно, что человек сбавил шаг или вернулся на тротуар, пропуская автомобиль, — значит, водитель помешал ему перейти.

Короткая заминка у бордюра порой говорит о намерении перейти дорогу, и этого достаточно для штрафа.

Как подъезжать к переходу без риска

сбрасывайте скорость заранее, еще до знака — так пешеход поймет, что его пропускают, и спокойно начнет переход;

не разгоняйтесь возле поворотов, выездов со двора, заправок и парковок — пешеход может появиться внезапно;

будьте особо внимательны у остановившегося автобуса — из‑за него человек может выйти прямо на проезжую часть.

Что делать, если штраф уже выписали

Запись с видеорегистратора — главный аргумент. На видео может быть видно, что пешеход выбежал внезапно, шел на красный или что велосипедист пересек переход не спешившись.

Иногда ошибается и сама камера, принимая обычную паузу человека за реакцию на машину. На подачу жалобы есть десять дней с момента получения постановления.

Если добиться пересмотра в ГАИ не вышло — спор можно продолжить в суде. А при согласии со штрафом оплатить его можно со скидкой 25 процентов в течение 30 дней.

Ранее «Городовой» рассказывал, как проще и надежнее передать квартиру детям.