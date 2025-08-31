А я пьющего узнаю по походке: наркологи раскрыли число алкоголиков среди петербуржцев

В Санкт-Петербурге официально зарегистрировано более 18 тысяч человек, страдающих алкогольной зависимостью, и врачи предупреждают: болезнь коварна, а её ранние признаки часто маскируются под «норму».
Один из главных тревожных сигналов — так называемая анозогнозия, когда человек отказывается признавать свою проблему. По словам заведующего отделением городской наркологической больницы Астемира Темиржанова, фраза «прокапаюсь и выйду» звучит от пациентов чаще всего.
Люди уверены, что у них нет зависимости, потому что они могут «собраться» и временно отказаться от спиртного. На деле же именно это убеждение мешает своевременно начать лечение.
В клиниках города основное внимание уделяется не только медикаментозной терапии, но и психологической работе. Специалисты помогают пациентам заново выстраивать свой день, учат жить без алкоголя и принимать сам факт болезни.
Врачи подчёркивают: полного контроля дозы не существует, а путь к выздоровлению всегда один — полный отказ от спиртного.