Абхазия без суеты: где найти секретные пляжи для тех, кому надоели толпы туристов

В республике очень много мест, где можно отдохнуть в тишине.

Если вы мечтаете отдохнуть на море без привычной суеты, громких тусовок и толп туристов, Абхазия — это именно то место, куда стоит отправиться.

Эта маленькая республика давно славится своей природой и тишиной. Именно там есть пляжи, где вместо гама и хаоса слышен только шелест волн и стрекот цикад.

Давайте вместе заглянем на самые уютные и малолюдные пляжи Абхазии.

Пляж «Молочный»

Расположен он в поселке Молочный, почти на въезде в Пицунду. Добираться просто — автобус до остановки «Совхоз Молочный», а дальше — пешком минут пять до береговой линии.

Пляж здесь узкий, смешанный из мелкой гальки с песком, а вдоль берега тянется густой пицундский сосновый лес. Тени больших деревьев нет, но можно привезти с собой зонтик, пишет источник.

За счет небольшой популярности даже в августе здесь не многолюдно. Пологий вход в воду, но если у вас чувствительные стопы — аквашузы точно не помешают.

Инфраструктура очень скромная — пару кофе-точек на берегу, душ из шланга и туалет-кабинка. Вокруг — санаторий «Самшитовая роща» и пара кафе.

Пляж в селе Амжикухуа

Это уже Пицундская бухта, село Амжикухуа — всего в 15 минутах езды от Пицунды. Чтобы попасть сюда, нужно сесть на автобус, который идет до конечной остановки «Рыбзавод», а оттуда на такси.

Пляж неширокий, с мягким золотистым песком и чистейшей бирюзовой водой. Вход в воду без камней, что удобно для купания. Пляж довольно дикий, но рядом есть кафе, отель и небольшой магазин.

Рядом расположен красивый Пицундо-Мюссерский заповедник с тропами и смотровой площадкой.

Пляж Рыбзавода

Находится в микрорайоне Рыбзавод, совсем рядом с Пицундой, всего в 3 км к югу. Туда тоже идет автобус. Пляж здесь широкий — почти полтора километра сплошного песка.

Вода прогревается быстрее, чем на соседних пляжах, что делает купание особенно приятным. Инфраструктура уже посерьезнее: кафе, мини-рынок, детская площадка, лежаки и бунгало в аренду.

Любители снорклинга могут подплыть к подводной пещере в 70–100 метрах от берега.

Пляж «Белые скалы»

Уникальное место, которое нельзя не упомянуть, — это пляж «Белые скалы» вблизи Гагры. Его главная фишка — белоснежные известняковые валуны до 5 метров высотой.

Море здесь невероятно бирюзовое, а пляж покрыт мелкой галькой, которая на солнце сияет как жемчуг. Пляж дикий, инфраструктура минимальна, так что лучше взять с собой все необходимое.

Кроме этих пяти пляжей, в Абхазии хватает других мест для идеального отдыха без лишнего шума. Например, пляж Гячрыпш у границы с Россией — дикий и очень просторный, где летом почти не встретишь людей.

Или загадочный мыс Амбара с руинами древнего храма и участием в духовных практиках.

Если вы устали от шумных курортов и хотите не просто купаться, а наслаждаться природой, тишиной и уединением, Абхазия — настоящий кладезь таких пляжей.

Там нет навязчивой инфраструктуры и толп отдыхающих, зато есть море, сосны, горы и особенный дух этой земли.