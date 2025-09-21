Абхазский кодекс жизни: зачем здороваются по десять раз, стреляют в воздух и не говорят тосты про любовь

Новости по теме

Новый способ контроля денег и долгов: для россиян придумали еще один документ

Перейти

«Период сухой, тихой и относительно теплой погоды»: как долго бабье лето задержится в Петербурге

Перейти

Когда ждать долгие выходные: вся Россия будет отдыхать по новому графику в 2026 году

Перейти

От наводнения в Выборге до аномалий в Петербурге: как долго в Северной столице продержится тепло

Перейти

Правда ли, что Пушкин был в долгах как в шелках: друзья не помогли писателю даже в самый темный час

Перейти