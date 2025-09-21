Абхазский кодекс жизни: зачем здороваются по десять раз, стреляют в воздух и не говорят тосты про любовь

В Абхазии ничего не делается просто так — за каждым жестом стоит древний кодекс Апсуара. Тут подарки записывают в тетрадь, чтобы вернуть «долг» через десять лет, в честь рождения сына стреляют в воздух, а имя жены можно ни разу не произнести за тридцать лет брака.
Старшие решают всё: младшие не начинают трапезу, не встают из-за стола и встают при каждом входе старейшины. Любовь вслух не обсуждают — тостов про неё просто нет.
Даже обувь снимать не заставят: гость должен чувствовать себя «своим».
Абхазские правила могут показаться странными, но для местных они просты: уважение, род, достоинство. Тут жизнь идёт по древнему сценарию — и менять его никто не собирается.