Абхазский кодекс жизни: зачем здороваются по десять раз, стреляют в воздух и не говорят тосты про любовь
Абхазский кодекс жизни: зачем здороваются по десять раз, стреляют в воздух и не говорят тосты про любовь

Опубликовано: 21 сентября 2025 22:30
абхазы и россияне
Абхазский кодекс жизни: зачем здороваются по десять раз, стреляют в воздух и не говорят тосты про любовь
Фото: Городовой.ру

Традиции, которые сперва не понять российским туристам.

В Абхазии ничего не делается просто так — за каждым жестом стоит древний кодекс Апсуара. Тут подарки записывают в тетрадь, чтобы вернуть «долг» через десять лет, в честь рождения сына стреляют в воздух, а имя жены можно ни разу не произнести за тридцать лет брака.

Старшие решают всё: младшие не начинают трапезу, не встают из-за стола и встают при каждом входе старейшины. Любовь вслух не обсуждают — тостов про неё просто нет.

Даже обувь снимать не заставят: гость должен чувствовать себя «своим».

Абхазские правила могут показаться странными, но для местных они просты: уважение, род, достоинство. Тут жизнь идёт по древнему сценарию — и менять его никто не собирается.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
