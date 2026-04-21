Абсолютно бесплатно: Куда сходить в Петербурге, если нет денег на музеи и экскурсии

Информация для туристов и местных жителей.

Санкт-Петербург по праву считается одним из самых красивых городов России, сюда устремляются толпы туристов как из нашей, так и из других стран. Чаще всего они заказывают платные экскурсии или же приобретают билет в музеи.

Но что же делать, если вы приехали в Петербург, но денег на культурную программу у вас нет? Информация пригодится и местным жителям, которые хотят погулять, сделать красивые фото, а куда пойти, не знают.

Что можно посетить в Петербурге бесплатно, рассказывают на канале в Дзен "Яндекс. Путешествия".

Не зря город называют музеем под открытым небом, здесь можно просто гулять, наслаждаясь архитектурой, и это для вас будет абсолютно бесплатным развлечением.

Самый простой вариант - прогулка по Невскому проспекту. Чтобы пройти его весь целиком не очень быстрым шагом, понадобится не один час. Улица вместе с архитектурным ансамблем включена в список объектов ЮНЕСКО, потому обязательно стоит устроить там прогулку, приехав в Петербург.

Начинать путешествие можно от Александро-Невской Лавры и завершить его в самом конце Невского проспекта, который упирается в здание Адмиралтейства.

Прогуливаясь, стоит остановиться на Аничковом, Зелёном и Казанском мостах, они украшены скульптурами, также являются знаковыми местами в Санкт-Петербурге.

Обязательно зайдите по дороге в Казанской собор, его архитектура поражает, рядом есть сквер и красивый фонтан, где можно отдохнуть и сделать фото.

Legion-Media

Недалеко расположен Елиеевский магазин, он работает уже более 100 лет и всегда притягивал любителей роскоши. Сейчас там можно приобрести сувениры, да и просто бесплатно зайти, как на экскурсию.

Далее можно посетить Двоцовую площадь, насладиться величеством дворцов и мощью Алексндровской колонны, которая удивительным образом стоит без каких-либо опор под своим весом.

Конечно, это не полный список мест, которые можно посетить в Петербурге, а только их малая часть, но на один прогулочный день точно хватит впечатлений.

