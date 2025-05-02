Ласточки-инспекторы: какие мифы существуют об Адмиралтейской игле в петербургском фольклоре

Адмиралтейская игла — один из самых узнаваемых символов Санкт-Петербурга, его шпиль, устремленный в небо. Это не просто архитектурный элемент, а образ, прочно вошедший в русскую литературу и городской фольклор.

Альпинисты под огнем: освобождение Адмиралтейского шпиля

30 апреля 1945 года ленинградские альпинисты сняли со шпиля Адмиралтейства брезентовый маскировочный чехол. Осенью 1941 года шпиль пришлось укрыть, чтобы защитить от бомбежек и помешать врагам использовать его как ориентир для ведения огня. Поднимать брезент весом в полтонны на вершину, закреплять его и сшивать маленькой группе верхолазов пришлось под вражеским огнем.

Операция по снятию маскировки стала символом окончания войны и возвращения города к мирной жизни.

«Вновь светла Адмиралтейская игла!»

Как вспоминала альпинист Ольга Фирсова, она разрезала нитки, поддернула чехол — и он полетел над площадью, подхваченный ветром. В тот миг до нее донесся громкий гул — это собравшиеся на парад моряки закричали «Ура!» и замахали бескозырками. В газетах написали: «Вновь светла Адмиралтейская игла!»

Как пишет Телеграм-канал «Лахта Центр», эти слова стали символом надежды и возрождения города после тяжелых лет войны.

Пушкин: создатель образа

Александр Пушкин не только заложил фундамент современного русского языка и серьезным образом предопределил историю русской литературы. Он еще и подарил петербуржцам несколько названий, которые прочно вошли в лексикон всех россиян: Медный всадник, Александрийский столп, Адмиралтейская игла…

Именно Пушкин впервые использовал словосочетание «Адмиралтейская игла» для обозначения шпиля Адмиралтейства, увековечив его в своем знаменитом произведении.

«Медный всадник»: рождение легенды

Впервые в русском языке словосочетание «Адмиралтейская игла» для обозначения шпиля Адмиралтейства появляется в предисловии к петербургской поэме «Медный всадник» (1834) при описании белых ночей:

«Когда я в комнате моей Пишу, читаю без лампады, И ясны cпящие громады Пустынных улиц, и светла Адмиралтейская игла…»

Эти строки стали хрестоматийными и закрепили за шпилем Адмиралтейства новое, поэтическое название.

«Богиня цитат»: шпиль в русской литературе

Один из основателей русского формализма В. Б. Шкловский назвал Адмиралтейскую иглу «богиней цитат» в отечественной словесности.

В русской литературе XIX–XXI веков существует несколько десятков стихотворений, в которых шпиль Адмиралтейства называется именно так, как у Пушкина. Используя это словосочетание вместо традиционных слов «шпиль» или «шпиц» (такое тоже было), любой поэт неминуемо вступает в диалог и с Пушкиным, и с петербургской поэзией в целом. Например, Георгий Иванов в «Опять по площади Дворцовой…».

«И сердце радостью трепещет, И жизнь по-новому светла, А в бледном небе ясно блещет Адмиралтейская игла»

Шпиль в прозе: от «Петербурга» до рассказа Набокова

Кстати, образ откликнулся не только в поэзии, но и в прозе: так, первоначальным названием романа А. Белого «Петербург» было «Адмиралтейская игла», а в 1933 году Владимир Набоков публикует под этим же названием свой рассказ, посвященный природе творчества.

Городские легенды: весна и ласточки

Адмиралтейская игла в городском фольклоре связана еще и с весной. По одной из городских легенд, ласточки, при­летая в Петербург, сначала направляются к Адмиралтейству — проверить, в порядке ли шпиль.

Бессмертный образ

Так гениальная находка Пушкина продолжает жить в русской литературе, прирастая новыми смыслами и прочтениями. «Адмиралтейская игла» стала не просто описанием архитектурного объекта, но и символом Петербурга, его истории, его культуры и его духа. Этот образ продолжает вдохновлять поэтов, писателей и всех, кто любит этот прекрасный город.