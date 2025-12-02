Городовой / Учеба / Адмиралтейская верфь: как производство кораблей породило всю промышленность Петербурга
Адмиралтейская верфь: как производство кораблей породило всю промышленность Петербурга

Опубликовано: 2 декабря 2025 15:07
Адмиралтейская верфь: как производство кораблей породило всю промышленность Петербурга
Первая верфь Петербурга создала промышленную карту города.

Адмиралтейство стало градообразующим предприятием, вокруг которого сложилась вся промышленная структура раннего Петербурга.

Верфь работала как центральный узел разветвлённой производственной сети. Для её нужд создавались специализированные предприятия, расположенные с учётом логистики и техники безопасности.

  • Смоляной двор на месте современного Смольного обеспечивал корабельной смолой,
  • Дегтярный двор — дёгтем
  • Канатный двор на Адмиралтейском канале — такелажем
  • Литейный двор на левом берегу Невы поставлял пушки и якоря
  • Пороховые заводы вверх по течению — боеприпасы.

Такое зонирование промышленности было новаторским для России и демонстрировало системный подход к планированию города.

Автор:
Лариса Никонова
