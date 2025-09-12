Краснодар снова в полете: аэропорт будет принимать внутренние рейсы и международные

После почти четырех лет простоя аэропорт Краснодара официально открыл свои двери для пассажиров 11 сентября 2025 года в 9 утра по московскому времени.
Причина прежнего закрытия — вопросы безопасности, а теперь воздушная гавань готова к работе в полном объеме, пишет РБК.
Подготовка к открытию и техническое состояние
За время простоя аэропорт не стоял, а готовился к возвращению к жизни. Были отремонтированы два терминала, аэродром и спецтехника. Летом 2024 года восстановили дополнительную рулежную дорожку.
Привокзальная площадь и фасады зданий обновлены, улучшена навигация внутри терминалов, а также расширена и модернизирована парковочная зона.
Кадровый состав сохранился благодаря постоянным тренировкам и обучениям сотрудников, многие из которых проходили стажировки в работающем аэропорту Сочи.
Рабочий режим и расписание рейсов
Полеты будут осуществляться с 9:00 до 19:00 по московскому времени. Первый регулярный рейс после открытия выполнит «Аэрофлот» из Москвы 17 сентября.
Кроме Москвы, в сентябре планируется запуск прямых рейсов из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска.
В продаже уже появились первые билеты из Петербурга в Краснодар. Из Северной столицы можно вылететь 19 сентября. Стоимость билета — 16490 рублей, сообщает Мой Питер.
С конца сентября ожидается возобновление международных полетов в Ереван, Стамбул и Дубай.
Ранее возобновили работу аэропорты Элисты и Геленджика. Закрытыми остаются южные воздушные гавани в Симферополе, Ростове-на-Дону, Анапе, пишет Интерфакс.