Актуальные для 2026 года правила перевозки ручной клади в самолёте: запомните, чтобы не переплатить

Опубликовано: 15 ноября 2025 12:30
ручная кладь
Актуальные для 2026 года правила перевозки ручной клади в самолёте: запомните, чтобы не переплатить
Фото: Городовой.ру

Новые уточнения, единые стандарты и советы для тех, кто летит налегке.

С начала 2026 года в России продолжают действовать обновлённые правила перевозки ручной клади, впервые введённые в 2024-м. Их цель — унифицировать требования авиакомпаний и снизить количество конфликтов при посадке. Однако детали важно помнить: именно на них чаще всего «попадаются» путешественники.

1. Размер и вес

Базовый стандарт остаётся прежним: не более 55×40×25 см и весом до 10 кг. Но в 2026 году несколько авиаперевозчиков ввели более жёсткие рамки — например, до 8 кг на некоторых эконом-тарифах. Перед полётом стоит уточнить параметры на сайте авиакомпании, особенно если вы летите по промо-тарифу.

2. Что можно взять дополнительно

На борт по-прежнему разрешено взять личные вещи — дамскую сумку, портфель, ноутбук или небольшой рюкзак. Но теперь всё чаще авиакомпании требуют, чтобы эти предметы помещались под сиденье. Если не помещаются — могут попросить сдать их в багаж.

3. Платный багаж

За превышение габаритов ручной клади придётся платить. В 2026 году стоимость услуги выросла: на внутренних рейсах в среднем от 1 500 до 3 000 рублей, на международных — до 50 евро.

4. Бесплатные исключения

Без доплаты можно взять детское питание, лекарства, костыли, инвалидные кресла и товары из duty-free — при условии, что упаковка опломбирована и чек сохранён.

5. Практические советы

  • Взвесьте и измерьте сумку дома — авиакомпании всё чаще проверяют ручную кладь на гейте.
  • Используйте компрессионные пакеты и мягкие рюкзаки вместо чемоданов: они гибче и легче проходят контроль.
  • Не берите в салон жидкостей свыше 100 мл — это правило всё ещё действует.

Обновлённые требования рассчитаны на то, чтобы пассажиры заранее планировали багаж и не теряли время на регистрации. Но главное — внимательность: даже 2 лишних сантиметра могут обойтись в круглую сумму.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
