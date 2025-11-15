Актуальные для 2026 года правила перевозки ручной клади в самолёте: запомните, чтобы не переплатить

С начала 2026 года в России продолжают действовать обновлённые правила перевозки ручной клади, впервые введённые в 2024-м. Их цель — унифицировать требования авиакомпаний и снизить количество конфликтов при посадке. Однако детали важно помнить: именно на них чаще всего «попадаются» путешественники.
1. Размер и вес
Базовый стандарт остаётся прежним: не более 55×40×25 см и весом до 10 кг. Но в 2026 году несколько авиаперевозчиков ввели более жёсткие рамки — например, до 8 кг на некоторых эконом-тарифах. Перед полётом стоит уточнить параметры на сайте авиакомпании, особенно если вы летите по промо-тарифу.
2. Что можно взять дополнительно
На борт по-прежнему разрешено взять личные вещи — дамскую сумку, портфель, ноутбук или небольшой рюкзак. Но теперь всё чаще авиакомпании требуют, чтобы эти предметы помещались под сиденье. Если не помещаются — могут попросить сдать их в багаж.
3. Платный багаж
За превышение габаритов ручной клади придётся платить. В 2026 году стоимость услуги выросла: на внутренних рейсах в среднем от 1 500 до 3 000 рублей, на международных — до 50 евро.
4. Бесплатные исключения
Без доплаты можно взять детское питание, лекарства, костыли, инвалидные кресла и товары из duty-free — при условии, что упаковка опломбирована и чек сохранён.
5. Практические советы
- Взвесьте и измерьте сумку дома — авиакомпании всё чаще проверяют ручную кладь на гейте.
- Используйте компрессионные пакеты и мягкие рюкзаки вместо чемоданов: они гибче и легче проходят контроль.
- Не берите в салон жидкостей свыше 100 мл — это правило всё ещё действует.
Обновлённые требования рассчитаны на то, чтобы пассажиры заранее планировали багаж и не теряли время на регистрации. Но главное — внимательность: даже 2 лишних сантиметра могут обойтись в круглую сумму.