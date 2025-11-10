Американцы ушли, цеха остались: бывший завод General Motors в Шушарах оживет лишь в 2026-м

Новости по теме

Бывший завод «Дженерал Моторс» в Шушарах оживает: раскрыты подробности запуска

Перейти

Люкс автомобили по дорогам Шушар пока не поедут: запуск производства Aurus в Петербурге отложен

Перейти

Скорость на бумаге: к декабрю на стол Мишустину ляжет план запуска ВСМ Москва—Петербург

Перейти

В Москве и Петербурге подержанные автомобили нарасхват: почему жители стали покупать их быстрее?

Перейти

Дуров объявил о запуске децентрализованной сети «Cocoon»: что прячется в этом «коконе»?

Перейти