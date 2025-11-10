Американцы ушли, цеха остались: бывший завод General Motors в Шушарах оживет лишь в 2026-м

Перезапуск автомобильного завода в Шушарах, ранее принадлежавшего General Motors, перенесён на начало 2026 года. Изначально возобновление производства планировалось на конец 2025-го, однако теперь ключевой срок сместился.
В деловой среде Петербурга утверждают, что основное внимание уделяется именно следующему году как вероятному часу старта, хотя изначальный план подразумевал более ранние сроки.
Запуском производства занимаются компания «АГР» и её дочерняя структура «АГМ», сообщает ТАСС.
В течение 2026 года на предприятии предполагается наладить выпуск от нескольких тысяч до, возможно, десятков тысяч автомобилей. Кроме того, на конвейере будет представлено одновременно до пяти различных моделей.
Ранее сообщалось, что речь идёт о диапазоне из трёх-пяти новых легковых автомобилей, которые начнут собирать на модернизированном заводе.
Ожидается, что благодаря обновлению площадки отрасль получит дополнительный импульс развития.