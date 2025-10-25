«Ну и что?»: когда ожидания от Петербурга разбиваются о реальность Большого Гостиного двора

Ожидания от Эрмитажа, Невского проспекта и Дворцовой площади высоки. Но далеко не все места соответствуют ожиданиям.

Санкт-Петербург, город, который манит своей архитектурой и романтикой, не всегда оправдывает ожидания.

Несмотря на то, что «все туда рвутся: часами зависать в Эрмитаже, бродить по Невскому», существуют места, которые способны вызвать у туристов, мягко говоря, уныние.

«Городская клоака» и «ширпотреб с AliExpress»: Нелицеприятная правда о петербургских «жемчужинах»

Большой Гостиный двор, «памятник архитектуры XVIII века», внешне выглядит монументально и находится под охраной ЮНЕСКО. Однако, многие туристы говорят:

«Ну и что? Зайдешь внутрь — обычный торговый центр с ценами, от которых глаза на лоб лезут».

В итоге, это место превращается в «фотозону», не более.

Апраксин двор: От исторического центра к «клоаке»

Апраксин двор, который местные называют «городской клоакой», представляет собой рынок из 90-х:

«Прилавки навалены друг на друга, ларьки-будки, столовые с сомнительной едой».

Несмотря на свой «исторический» статус, он вызывает недоумение.

Лофт-проект «Этажи», когда-то «крутой проект для творческих личностей», теперь стал «просто торговым центром с „дизайнерскими“ шмотками с AliExpress».

Вместо «креативных тусовщиков» — подростки, а фудкорт — «банальный фастфуд».

«Не самое приятное место»: Вокзал, Думская и другие туристические ловушки

Московский вокзал и площадь Восстания, будучи «главными воротами в Питер», могут испортить первое впечатление «не самым приятным контингентом» и постоянными пробками.

Думская улица, некогда «самый модный барный квартал», сегодня уже «не то»: днем там «делать нечего», а ночью — «шумные вечеринки и молодежь не всегда в адекватном состоянии».

«Пожалуй, лучше на Рубинштейна погулять! Там публика посолиднее будет», — советуют те, кто ищет более приятную атмосферу.

Эти места, несмотря на свой статус, часто оказываются в списках разочарований, демонстрируя, что даже в городе с репутацией «архитектурного пиршества» есть уголки, где реальность не соответствует ожиданиям.