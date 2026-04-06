Апрель не проспите, иначе смородины не видать: чем опрыскать кусты, пока почки не распустились - 3 варианта

Обработка по спящим почкам помогает избавиться от вредителей

У садоводов, которые хотят получить в новом сезоне ведра вкусной сладкой смородины, в апреле есть уникальное окно возможностей. Снег сошел, почки еще плотно закрыты, но внутри них уже дремлют главные враги смородины: почковый клещ, личинки тли и споры мучнистой росы. Проснутся почки — вредители активизируются вместе с ними, и бороться станет в разы сложнее. Упустите момент — останетесь без ягод, предупреждают опытные садоводы.

Чем обработать смородину до распускания почек

Сейчас, пока куст спит, можно опрыскать его с максимальной эффективностью. Проверенными способами делится садовод, автор канала «Азбука огородника».

Мочевина (карбамид) и медный купорос

Этот вариант обработки подходит, если нужно не просто прогнать вредителей, но и накормить куст азотом, источником которого является мочевина.

В 10 литрах воды разводят 500 г мочевины и 50 г медного купороса.

Мочевина в высокой концентрации сжигает яйца вредителей и споры грибков, а медный купорос усиливает действие карбамида. И еще один бонус: обработка сдвигает цветение на 7-10 дней, спасая цветы от возвратных заморозков.

Железный купорос

На старых кустах смородины часто селятся мхи и лишайники. Эффективен против них железный купорос. Если кора на кустах «цветет» зеленым или покрыта наростами, разведите 500 г железного купороса в 10 литрах воды и опрыскайте до распускания почек.

Чесночный настой

Для противников даже ранней обработки «химией» есть народные методы. Чеснок — природный инсектицид. Он отпугивает почкового клеща и тлю. Для приготовления раствора нужно 100 г измельченного чеснока залить 10 литрами воды, настаивать сутки, затем процедить и обработать. Однако это скорее профилактическое средство. Если куст уже сильно заражен, мочевина будет эффективнее.

Садоводы с опытом знают — апрельская обработка по спящим почкам заменяет три-четыре обработки летом, когда жучки уже вовсю пожирают листья и ягоды. За своевременное опрыскивание смородина отблагодарит щедро - ведрами крупных, сладких ягод.

