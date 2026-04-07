Аптекарский остров: КГА разметит элитный квартал к 2027 году
Аптекарский остров: КГА разметит элитный квартал к 2027 году

Опубликовано: 7 апреля 2026 16:00
 Проверено редакцией
В Санкт-Петербурге начнут разработку проекта планировки территории для застройки на проспекте Медиков на Аптекарском острове — об этом говорится в распоряжении КГА.

Документ требует завершить работу к 28 февраля 2027 года.

Участок ограничен улицами Профессора Попова, Уфимской, Академика Павлова и самим проспектом Медиков.

Среди задач — выделение ключевых элементов структуры, определение границ общественных зон и участков под капитальное строительство, а также очередности развития территории.

В январе ГК «Еврострой», специализирующаяся на премиальной недвижимости, выставила на продажу участок на Аптекарском острове за 0,5 млрд рублей.

По данным «ДП», он подходит для элитного клубного дома, эксклюзивного жилого комплекса или как инвестиционный актив.

1 апреля отменили общественные слушания по проекту планировки квартала во Фрунзенском районе, ограниченного набережной Обводного канала, Боровой улицей и будущей пробивкой Подъездного переулка.

Юлия Аликова
