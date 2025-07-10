Водоем вместо могилы: чем запомнилось 10 июля в истории Петербурга

10 июля — день, который оставил свой след в истории Петербурга. Что произошло в этот день в разные эпохи?

1706: перестройка Петропавловской крепости

Как пишет Panevin, в этот день началась перестройка Петропавловской крепости в камне. Первым был заложен Меньшиков бастион.

1790: арест Радищева и «бунтовщик хуже Пугачева»

В 1790 году вызванный на допрос издатель анонимной книги «Путешествия из Петербурга в Москву» назвал имя автора. Им оказался литератор Александр Радищев.

За эту книгу Екатерина II назвала писателя «бунтовщиком хуже Пугачева». Радищев смело рассуждал о крепостном праве и о других неблаговидных явлениях в государстве.

Александра Николаевича сначала приговорили к смертной казни, но затем смилостивились и заменили ее на ссылку в Илимском остроге. Позже, Павел I возвратил Радищева из Сибири.

1848: трагические похороны Белинского

В 1848 году на «надтрубных мостках» Волковского кладбища был похоронен великий российский критик Виссарион Белинский.

Мемуарист и журналист Иван Панаев так вспоминал о похоронах Белинского:

«Когда покойника отпели, друзья снесли его гроб на своих плечах до могилы, которая уже до половины была заполнена водою, опустили гроб в воду, бросили в него по обычаю горсть земли и разошлись молча, не произнося ни единого слова…».

В те времена Волковское кладбище было бедным и заброшенным, находилось в заболоченном месте.

1941: создание Главного командования Северо-Западного направления

Возглавил его маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов, членом Военного совета А. А. Жданов, начальником штаба М. В. Захаров.

Танковые части противника прорвали фронт 11-й армии к югу от Пскова и двинулись к Луге. До Ленинграда оставалось 180-200 км.

Каждый день в истории Петербурга происходят события, которые формируют его уникальный облик и влияют на будущее.