Море крови: чем запомнилось 29 июня в истории Петербурга

История Петербурга полна ярких и значимых дат, и 29 июня — одна из них. В этот день в разные годы происходили события, которые оставили глубокий след в культуре, науке и общественной жизни города.

1800: Мальтийская капелла

В 1800 году при бывшем Воронцовском дворце на Садовой улице была торжественно освящена католическая Мальтийская капелла — или костел святого Иоанна Иерусалимского.

Ее создателем стал рыцарь Мальтийского ордена и выдающийся архитектор Джакомо Кваренги. Французский аббат Жоржель, побывавший одним из первых в капелле, отмечал ее внутреннее убранство — «необычное, неожиданное, одновременно красивое и простое».

Сегодня во дворце располагается Суворовское училище, а с 1998 года там открыт Музей истории кадетских корпусов России — результат масштабной реставрации.

1909 года: первый российский автопробег

29 июня 1909 года завершился первый российский автопробег по маршруту Петербург — Рига — Петербург. Водители из Европы и Америки стремились продемонстрировать возможности своих автомобилей — «бенцев», «фордов», «адлеров» — и завоевать российский рынок.

Из 23 стартовавших команд до финиша дошли лишь 15. Победителями стали С. Суурметс («Опель»), Г. Вильгельм («Адлер»), А. Мордвинов («Пип»), П. Финке («Адлер») и загадочный водитель «Бенца» из военного управления.

1922: последний концерт Шаляпина в Петербурге

В этот день Федор Шаляпин дал бесплатный дневной концерт для рабочих в Большом зале Филармонии — последний в родном городе.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербурга», вечером он покинул Россию на пароходе «Обербюргмейстер Хаккен», чтобы лечиться и выступать за границей.

Воспоминания очевидцев описывают атмосферу концерта — любимые оперные арии, романсы и русские народные песни, которые навсегда остались в сердцах слушателей.

1932: рождение института переливания крови

При больнице «Память 25 октября» открылся первый в стране научно-практический институт переливания крови — инициатива профессора Эрика Романовича Гессе.

Он был одним из пионеров в применении переливания крови и создания донорского движения в России.

Во время блокады Ленинграда институт не прекращал работу — за годы войны Красной армии было отправлено более 500 тысяч доз крови, 20% из которых заготовлено в городе.

Каждое из этих событий — часть богатой мозаики истории Петербурга. Они показывают, как город сочетает традиции и инновации, культуру и науку, искусство и технологии.

29 июня — день, когда прошлое встречается с будущим, вдохновляя новые поколения на свершения и сохранение памяти.