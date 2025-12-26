Как выглядел «супермаркет» Петербурга 100 лет назад: все можно было найти в одной лавке

От скипидара до духов — как по одному аромату можно было определить, что продавали в доме напротив.

Прогуливаясь по Санкт-Петербургу, среди величественных доходных домов, можно легко упустить из виду тот факт, что первые этажи этих зданий некогда бурлили активной коммерческой жизнью.

Эти помещения служили домом для лавок, магазинов и мастерских — основной торговой артерии города до эпохи супермаркетов.

Каждая такая лавка имела свою строгую специализацию, а названия некоторых из них сегодня звучат как загадочные шифры старого быта.

Суровская лавка: королевство ткани и кроя

В XIX веке, когда пошив одежды на заказ или вручную был повсеместной нормой, суровская лавка была обязательным пунктом в маршруте любой модницы.

Название происходит от слова «суровьё» — так именовали необработанные, неокрашенные ткани. Однако ассортимент был значительно шире. Здесь продавались все виды полотен:

“шёлковые, шерстяные, льняные и хлопчатобумажные ткани, а также готовые отрезы для платьев, костюмов и белья”.

В дополнении к основной продукции, покупатели могли приобрести всё необходимое для кройки — нитки, тесьму и даже элементы для вышивки.

Москательная лавка: арсенал ремесленника и хозяйки

Москательные лавки представляли собой своеобразный отдел бытовой химии прошлого. Происхождение названия связывают со старорусским глаголом «москать» — мазать.

В этих заведениях можно было найти всё, что связано с техническими жидкостями, красками и клеями:

“олифы, скипидар, мыло, известь, мышьяк и даже душистую воду”.

Сюда заходили как домохозяйки, так и ремесленники — плотники, маляры и художники. Порой среди обычных товаров можно было обнаружить настоящие “химические сокровища” — от сухих пигментов до специальных восков для обработки изделий.

Щепетильная лавка: изыск и галантность

Слово «щепетильность» указывало на деликатность и изысканность предлагаемого товара. Щепетильные лавки были посвящены миру галантереи.

Это было место паломничества светских дам и молодых барышень, желающих приобрести “дамские перчатки, веера, банты, кружева, зонтики, духи и косметику”.

Эти магазины часто функционировали и как парфюмерные лавки, поскольку в моде XIX века внешний вид и тонкий аромат были неотделимы друг от друга.

Зеленная лавка: свежесть без холодильников

В “зеленных лавках” кипела жизнь, связанная с продуктами первой необходимости. Здесь предлагались овощи, фрукты, зелень и, конечно, солёнья.

Поставки осуществлялись с пригородных усадеб и петербургских огородов, а в зимний период — со складов и погребов. Примечателен был способ продажи самых популярных солений:

“квашеная капуста и солёные огурцы, излюбленные продукты горожан, часто продавались на развес прямо из кадок”.

Мелочная лавка: мини-универсам старого города

Мелочная лавка была прообразом современного минимаркета. Здесь можно было приобрести всё необходимое в малых количествах:

“хлеб, крупы, чай, мясо, конфеты, табак, свечи, спички, керосин и даже нитки с иголками”.

Эти лавки были особенно важны в рабочих районах, где не было времени или средств для посещения множества специализированных магазинов. Зачастую торговлю вели сами владельцы, устанавливая с покупателями почти семейные отношения.

Ожесточенная конкуренция и доверие

Сложность торговой жизни того времени поражает:

“В конце XIX века на одну улицу Петербурга могло приходиться до двух десятков лавок разных типов — конкуренция была серьёзной”.

Чтобы удержать клиента, многие лавочники вели расчеты по старинке:

“Некоторые лавки работали с «книжкой в долг» — клиент записывал покупки, а расплачивался в конце недели”.

О каждой такой точке можно судить по запаху — от аромата специй в мелочной лавке до терпкого запаха скипидара в москательной.

Мир петербургских лавок — это не просто история торговли, а живое свидетельство быта и тесной связи между продавцом и покупателем.

