Автобус — в Мойку, начальник — в колонию: 5 лет получил глава автоколонны в Петербурге

Суд Октябрьского района города вынес приговор Джахангиру Адалет оглы Халилову, руководившему автоколонной ООО «Такси». Он отвечал за организацию работы водителей автобусов на май 2024 года по маршруту под номером 262.

Халилову инкриминировали то, что он допустил нарушение при составлении смен, не обеспечив водителю Рахматшоху Курбонову необходимого количества времени для отдыха между выходами на линию, сообщают в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Именно это нарушение стало одной из причин аварии, случившейся 10 мая 2024 года: автобус пробил ограждение Поцелуевого моста и упал в реку Мойку.

В результате семь пассажиров погибли, еще один был серьезно травмирован.

Водитель получил шесть лет лишения свободы, однако он утверждал, что причиной происшествия стали проблемы с тормозами автобуса, хотя экспертиза этих неполадок не подтвердила.

Рассмотрение дела в суде завершилось признанием Халилова виновным; ему назначено наказание в виде пяти лет в исправительном учреждении с общим режимом отбывания наказания.

Кроме того, Халилов лишён на три года права работать в сфере пассажирских перевозок.

Суд также частично удовлетворил гражданский иск пострадавшего: мужчине, который выжил в аварии, полагается компенсация в размере 500 тысяч рублей.

Во время слушаний Халилов вину отрицал. Он пояснил, что ошибся при составлении смен, называя случившееся "человеческим фактором", но своей вины в трагедии не признавал

Адвокат Халилова настаивал на оправдательном приговоре в связи с отсутствием состава преступления. Однако суд не принял эти доводы во внимание.