АвтоВАЗ и ПАЗ встали: почему легендарные заводы ушли в отпуск и что это значит

За кулисами 100 тысяч непроданных авто и неизвестное будущее.

В условиях сложной экономической ситуации на автомобильном рынке России сразу несколько крупных автопроизводителей вынуждены временно остановить свою деятельность.

АвтоВАЗ и ПАЗ — не исключение.

“Корпоративный отпуск”: затишье перед бурей?

Как пишет autonews, АвтоВАЗ объявил о трехнедельном корпоративном отпуске, который продлится до 17 августа.

В этот период, согласно заявлению пресс-службы, будут проведены ремонт, обслуживание и модернизация технологического оборудования и оснастки, а также работы по улучшению условий труда для сотрудников.

Параллельно с этим, “Автозавод Санкт-Петербург”, ранее принадлежавший Nissan, также ушел в отпуск на аналогичный период.

Перепроизводство: склады забиты непроданными авто

Эксперты связывают вынужденную остановку производства с серьезными проблемами на предприятии.

На складах скопилось более 100 тысяч непроданных автомобилей.

По мнению специалистов, к такой ситуации привели неэффективные методы управления и использования государственных преференций и выделяемых средств.

ПАЗ: кризис коснулся и производителя автобусов

Не лучше ситуация и у ПАЗ — одного из крупнейших российских производителей автобусов.

Завод также ушел в корпоративный отпуск, охвативший всех 2600 сотрудников. По информации, на предприятии остался только дежурный охранник.

Снижение продаж стало причиной такого решения. За первый квартал было продано всего 1016 автобусов, что в среднем составляет около 330-350 штук в месяц.

Четырехдневка: адаптация к новым реалиям?

На фоне падения спроса на автомобили, КАМАЗ, АвтоВАЗ и ГАЗ уже объявили о переходе на четырехдневную рабочую неделю.

Это еще один способ адаптации к сложившимся условиям.

Вынужденные остановки производства, увеличение складских запасов непроданных автомобилей, переход на сокращенную рабочую неделю — все эти факторы свидетельствуют о серьезных вызовах, с которыми сталкивается российская автомобильная промышленность.

Предстоящий период станет проверкой на прочность для автопроизводителей, вынужденных искать новые пути для сохранения и развития своего бизнеса.