«Бабурин переулок» и финская деревня: а вы знаете истинный смысл названий петербургских станций метро?

Многие из них получили имена весьма необычные.

Девяткино

Единственная станция, расположенная в Ленинградской области. В 1992 году была переименована из «Комсомольской» в «Девяткино» — по названию железнодорожной станции в поселке Мурино. Название, вероятно, связано с фамилией владельца фарфорового завода Девятого.

Гражданский проспект

Название связано с деревней Гражданка или Горожанка. Эти топонимы зафиксированы на картах 1831 года. Простонародное «Гражданка» оказалось ближе к исторической сути.

Академическая

Станция открыта в 1975 году. Оформление посвящено советской науке. Название связано с расположением рядом с проспектом Науки и научными учреждениями.

Политехническая

Станция названа в честь Политехнического университета. Открыта в 1975 году.

Площадь Мужества

Название станции увековечивает подвиг защитников Ленинграда в годы блокады.

Лесная

Станция названа в честь Лесного института (ныне Лесотехнический университет имени Кирова), переведенного в эту местность из Царского Села в 1811 году.

Выборгская

Станция получила название от исторического района Выборгская сторона. Изначально проектное название — «Бабурин переулок».

Площадь Ленина

Открыта в 1958 году. Названа в честь площади перед Финляндским вокзалом, где Ленин выступал 3 апреля 1917 года.

Чернышевская

Изначально проект назывался «Кирочная». Станция открыта в 1958 году и названа в честь писателя и философа Николая Чернышевского, чье имя носит расположенный рядом проспект.

Площадь Восстания

Открыта в 1955 году. Названа по одноименной площади, связанной с событиями Февральской революции 1917 года.

Владимирская

Название станции связано с Владимирской площадью и церковью Владимирской Божией Матери.

Пушкинская

Изначально проект назывался «Витебская» — в честь вокзала, ведущего к Царскому Селу. Открыта в 1956 году.

Технологический институт

Станция названа в честь расположенного рядом института. Открыта в 1955 году.

Балтийская

Открыта в 1955 году. Названа в честь Балтийского вокзала.

Нарвская

Рабочая окраина Нарвская застава получила название от дороги, ведущей в Нарву.

Кировский завод

Названа в честь крупного машиностроительного предприятия.

Автово

Первая станция метро Санкт-Петербурга, принявшая поезд 15 ноября 1955 года. Названа в честь деревни Autova, что в переводе с финского может означать «заброшенный».