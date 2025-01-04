«Бабурин переулок» и финская деревня: а вы знаете истинный смысл названий петербургских станций метро?

Девяткино
Единственная станция, расположенная в Ленинградской области. В 1992 году была переименована из «Комсомольской» в «Девяткино» — по названию железнодорожной станции в поселке Мурино. Название, вероятно, связано с фамилией владельца фарфорового завода Девятого.
Гражданский проспект
Название связано с деревней Гражданка или Горожанка. Эти топонимы зафиксированы на картах 1831 года. Простонародное «Гражданка» оказалось ближе к исторической сути.
Академическая
Станция открыта в 1975 году. Оформление посвящено советской науке. Название связано с расположением рядом с проспектом Науки и научными учреждениями.
Политехническая
Станция названа в честь Политехнического университета. Открыта в 1975 году.
Площадь Мужества
Название станции увековечивает подвиг защитников Ленинграда в годы блокады.
Лесная
Станция названа в честь Лесного института (ныне Лесотехнический университет имени Кирова), переведенного в эту местность из Царского Села в 1811 году.
Выборгская
Станция получила название от исторического района Выборгская сторона. Изначально проектное название — «Бабурин переулок».
Площадь Ленина
Открыта в 1958 году. Названа в честь площади перед Финляндским вокзалом, где Ленин выступал 3 апреля 1917 года.
Чернышевская
Изначально проект назывался «Кирочная». Станция открыта в 1958 году и названа в честь писателя и философа Николая Чернышевского, чье имя носит расположенный рядом проспект.
Площадь Восстания
Открыта в 1955 году. Названа по одноименной площади, связанной с событиями Февральской революции 1917 года.
Владимирская
Название станции связано с Владимирской площадью и церковью Владимирской Божией Матери.
Пушкинская
Изначально проект назывался «Витебская» — в честь вокзала, ведущего к Царскому Селу. Открыта в 1956 году.
Технологический институт
Станция названа в честь расположенного рядом института. Открыта в 1955 году.
Балтийская
Открыта в 1955 году. Названа в честь Балтийского вокзала.
Нарвская
Рабочая окраина Нарвская застава получила название от дороги, ведущей в Нарву.
Кировский завод
Названа в честь крупного машиностроительного предприятия.
Автово
Первая станция метро Санкт-Петербурга, принявшая поезд 15 ноября 1955 года. Названа в честь деревни Autova, что в переводе с финского может означать «заброшенный».