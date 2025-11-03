Банки незаметно удлиняют кредиты: сроки растут без предупреждения

Владельцы кредитов в российских банках столкнулись с неожиданными изменениями условий, о которых они не были заранее уведомлены. Многие заметили, что их график выплат изменился: срок ссуды увеличился, а размер переплаты вырос.
Как сообщают «Известия», такие корректировки стали происходить без согласия заемщиков. Обычно подобные ситуации возникают после отключения платных дополнительных сервисов, которые ранее предоставляли скидки по кредиту.
Иногда такие пакеты прекращают действовать автоматически, если заемщик нарушает указанные в договоре требования.
После этого кредитор имеет формальное право изменить условия предоставленного займа. Для большинства клиентов подобные перемены становятся неожиданностью.
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов подтвердил, что банк вправе пересчитывать параметры кредита, но подобные действия допустимы только в случае нарушения обязательств клиентом.
— Даже незначительная просрочка платежа может стать формальным основанием для повышения процентной ставки, — уточнил он.
Ранее сообщалось, что жителям Петербурга с долгами по коммунальным услугам будет труднее получать новые ссуды.