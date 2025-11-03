Городовой / Город / Банки незаметно удлиняют кредиты: сроки растут без предупреждения
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Газировка с гранатом и солодом: туристам в Египте придется столкнуться с этими непривычными напитками Общество
Москвичи уже облюбовали, а петербуржцы проходят мимо: где спрятано «море» Ленобласти Общество
По рельсам к открытиям Северо-Запада: РЖД запустили цифровой путеводитель по железнодорожному туризму Город
К концу 2025-го жизнь петербургских пенсионеров уже не будет прежней: какой ход задумали власти? Город
Запретят мат — Шнуров уйдёт со сцены: музыкант пообещал прекратить выступления Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт

Банки незаметно удлиняют кредиты: сроки растут без предупреждения

Опубликовано: 3 ноября 2025 08:30
Банки незаметно удлиняют кредиты: сроки растут без предупреждения
Банки незаметно удлиняют кредиты: сроки растут без предупреждения
Городовой ру

После отключения платных сервисных пакетов, ранее предоставлявших кредитные льготы, чаще всего происходят изменения в условиях обслуживания.

Владельцы кредитов в российских банках столкнулись с неожиданными изменениями условий, о которых они не были заранее уведомлены. Многие заметили, что их график выплат изменился: срок ссуды увеличился, а размер переплаты вырос.

Как сообщают «Известия», такие корректировки стали происходить без согласия заемщиков. Обычно подобные ситуации возникают после отключения платных дополнительных сервисов, которые ранее предоставляли скидки по кредиту.

Иногда такие пакеты прекращают действовать автоматически, если заемщик нарушает указанные в договоре требования.

После этого кредитор имеет формальное право изменить условия предоставленного займа. Для большинства клиентов подобные перемены становятся неожиданностью.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов подтвердил, что банк вправе пересчитывать параметры кредита, но подобные действия допустимы только в случае нарушения обязательств клиентом.

— Даже незначительная просрочка платежа может стать формальным основанием для повышения процентной ставки, — уточнил он.

Ранее сообщалось, что жителям Петербурга с долгами по коммунальным услугам будет труднее получать новые ссуды.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью